Shot: Телегину закрыли выезд из России из-за долга в 64 млн рублей

Причиной стала ипотека, которую он перестал выплачивать

25 июля 2024, 20:12, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стал долг в 64 млн рублей.

Несколько лет назад Телегин приобрел вместе с Пелагеей роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров. Однако позднее, после развода, хоккеист перестал выплачивать за него ипотеку. Это стало причиной открытия исполнительного производства. Также под арест попал BMW X5 спортсмена.

Канал отмечает, что доходы спортсмена в "Авангарде" упали. Так, в предыдущем сезоне он получил 20 млн рублей, тогда как годом ранее ему заплатили 45 млн рублей.