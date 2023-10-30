Шотландец подпирал дверь сарая бюстом за 160 миллионов рублей

Скульптура создана французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году

30 октября 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член совета маленького города в Шотландии нашел в сарае бюст, стоимость которого составляет 1,5 млн фунтов, или 160 млн рублей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Скульптуру владелец использовал для того, чтобы подпирать дверь сарая, которая постоянно открывалась. Оказалось, что бюст создан французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году. Статуи этого мастера стоят в садах Версальского дворца.

Временно экспонат передали музею Лувра для экспозиции. При этом предмет принадлежит Фонду общего благосостояния Инвергордона.

Члены фонда должны будут решить, продавать ли скульптуру.