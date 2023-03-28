В Барнауле вышел первый выпуск программы "Караоке рулит" с OMODA C5

28 марта 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLdPrC7

Скриншот из видео

Сложно ли в Барнауле найти авокадо? Барнаульская певица и блогер Ольга Грушина ответит, что очень. Для этого ей пришлось уехать за город, поделиться секретами своей семейной жизни и спеть несколько популярных хитов. Но ведь на барнаульских дачах авокадо не растут, скажете вы, если посмотрите первый выпуск новой программы. О чём это мы?

"Караоке рулит" – так можно назвать новую программу, которую сняли радиоведущий Никита Иванников и популярная певица совместно с Автоцентром АНТ, официальным дилером OMODA.

Ольга Грушина и Никита Иванников провели тест-драйв нового футуристичного кроссовера OMODA C5. Проверяя акустическую систему автомобиля, они пели песни Анны Асти и Майли Сайрус. Кстати, акустика – огонь, говорит певица. Оценивали салон под рассказ Грушиной о том, поёт ли она в декрете и где берёт деньги на шопинг. В общем, что тут говорить – смотрите сами.

Второй тест-драйв Никита проведёт также на новом OMODA C5. С какой именно звездой – расскажем позже. И кто знает, какое бездорожье их ждёт впереди. В поисках чего в этот раз отправятся ребята? Смотрите в новом выпуске уже в начале апреля.

Что собой представляет новый кроссовер?

OMODA С5 разработан в рамках концепции ArtinMotion как эксперимент – с цветом, формой, подчёркивают в Автоцентре АНТ. Футуристичный и стильный, но функциональный дизайн фастбэк-кроссовера сочетается с комфортным салоном премиум-качества, выполненным из перфорированной высококачественной экокожи. Сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, двухсезонный климат-контроль обеспечивает очистку воздуха высокого уровня. Зимний пакет включает электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений. Системы ADAS, СМАРТ-технологии и шикарная акустика автомобиля – пожалуй, только лишь за это стоит обратить внимание на новый OMODA C5.

Если вы захотели пройти тест-драйв или приобрести новый кроссовер OMODA C5 – сейчас самое время. Автомобиль в наличии в Автоцентре АНТ от 2 014 900 руб.*

Новая OMODA / Фото: Автоцентр АНТ

Для поклонников бездорожья доступен для бронирования OMODA C5 с полным приводом, получите особое предложение в дилерском центре OMODA Автоцентр АНТ до 31 марта 2023 года. Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

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