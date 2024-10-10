Шоу и розыгрыш. 12 октября в ТРЦ "Арена" пройдет большой семейный праздник

Торгово-развлекательный центр готовится отметить свое десятилетие с размахом

10 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K1PW1

Большой семейный праздник в "Арене" / Фото: предоставлено компанией

В честь своего 10-летнего юбилея барнаульский ТРЦ "Арена" подготовил для своих покупателей “Большой семейный розыгрыш”, а также полноценную шоу-программу для детей и взрослых.

В субботу, 12 октября 2024 года, с 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана гостей будут ждать яркие аниматоры, зона аквагрима, шоу мыльных пузырей, вокально-хореографические номера, барабанное шоу, цирковое выступление, конкурсы от партнеров и, конечно же, подарки.

А еще команда ТРЦ среди присутствующих объявит победителей "Большого семейного розыгрыша", в рамках которого разыгрывают три семейные путевки на отдых в пятизвездочном отеле курорта Манжерок. Каждая путевка включает размещение на два дня и две ночи, питание, катание на канатной дороге и не только. Подробности здесь.

Партнеры розыгрыша: Laser Park*, Estel*, Ivory

Партнеры мероприятия: Laser Park, "Флорамат" на фуд-корте (флорист Алина Григорьева), Sakwa*, GSM 22, "Городок Паровозиков", Sakwa*, Aura*, "Айкрафт".Подробности о дне рождении ищите в соцсетях торгово-развлекательного центра.

Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Арена".

* Laser Park ("Лазер Парк"); Estel ("Эстэль"); Ivory ("Айвори"); Sakwa ("Саква"); Aura ("Аура")

Возрастное ограничение 18+

ООО "Феникс"

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