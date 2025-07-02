Шоу искусства. Как Барнаул готовится к крупнейшей выставке "Аз.Арт.Сибирь — 2025"

Сотни работ молодых художников из Сибири и зарубежных стран будут выставлены в "Титов Арене"

02 июля 2025, 07:00, ИА Амител

"Аз.Арт.Сибирь — 2025" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул активно готовится к событию, которое войдет в историю культуры региона – открытию XI Межрегиональной молодежной художественной выставки "Аз.Арт.Сибирь — 2025". Это крупнейшая биеннале в Сибири, которая пройдет в "Титов Арене" с 5 июля. Выставка соберет более 250 художников и искусствоведов со всей Сибири, а также представителей зарубежных стран, которые участвуют в международной координационной программе "Наш общий дом — Алтай".

В этом году для Алтайского края уже состоялся отбор работ, на который было подано более сотни заявок от авторов в возрасте 18-35 лет. Из них выбрали произведения для участия в выставке, которая откроется 5 июля в 15:00.

1 июля организаторы "азартной" выставки провели пресс-конференцию для журналистов и рассказали, чем она будет интересна.

Программа выставки и мероприятий

Выставка не ограничится только экспозицией: в рамках проекта состоятся открытые лекции, мастер-классы, экскурсии и творческие встречи. Центральным событием станет научно-практическая конференция на тему "Молодежное искусство Сибири и Большого Алтая: достижения, проблемы и перспективы развития". В качестве модератора выступит Михаил Шишин, искусствовед и вице-президент Российской академии художеств.

Особенностью "Аз.Арт.Сибирь — 2025" является параллельная программа, которая охватит галереи, музеи и арт-пространства Барнаула. Среди этих мероприятий — культурные экскурсии, а также творческие встречи с художниками и искусствоведами.

Николай Зайков и Дмитрий Петренко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Художник-живописец, председатель Союза художников Алтайского края, Дмитрий Петренко подчеркивает важность организации выставки на высоком уровне.

"Наша задача — не просто собирать работы и их рассматривать. Мы хотим, чтобы эта выставка стала настоящим праздником для города и края, чтобы это было шоу. Шоу должно быть новым, с чем-то уникальным, и мы не можем позволить себе повторяться. Вы видите, что даже в дизайне зала уже многое изменилось: новая логистика, новые конструкции, сцена, металлоконструкции, баннеры. Это пространство будет жить и меняться на глазах зрителей, и таким образом мы поддерживаем динамичность и новизну", - отметил художник.

В этом году на площадке не будет разделения по регионам. Будут зоны по жанрам и направлениям.

"Что касается произведений искусства, то мы сохранили традиционные жанры, но представленных работ будет много и разных. Преобладает живопись, но также будут представлены графика, декоративно-прикладное искусство, батик, куклы. Скульптура представлена скромно, поскольку материал для неё дорогой, и для молодых художников — это довольно сложный процесс. Важно, что в этом году мы также поддерживаем искусствоведение.



В каждой номинации победители и лауреаты получат годовую стипендию по 10 тысяч рублей, которые смогут использовать на реализацию новых творческих проектов", - рассказал Дмитрий Петренко.

"Аз.Арт.Сибирь — 2025" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Особенности отборочного процесса и участие художников

Процесс отбора работ был напряженным и эмоциональным: художники из разных регионов Сибири и России представили свои произведения в надежде попасть в финальную экспозицию. Всего в проекте примут участие более 350 художников, представивших около 700 произведений в различных жанрах, от живописи до графики, декоративно-прикладного искусства и даже батиков и кукол. Участники будут оцениваться по нескольким номинациям, и победители получат дипломы и стипендии, которые помогут им продолжить творческую деятельность.

Важность события для Барнаула и региона

Проект "Аз.Арт.Сибирь" реализуется с использованием субсидии министерства культуры Алтайского края и гранта Президента РФ. Для Барнаула это не просто выставка, а настоящий культурный праздник, который превращает город в центр современного искусства Сибири. Организаторы выставки уверены, что она станет важным событием для художников, зрителей и всей культурной жизни региона.

Выставка будет работать ежедневно с 5 по 28 июля до 20:00. Вход бесплатный. С полной программой можно ознакомится здесь.