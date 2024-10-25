Шоу, конкурсы, призы. ТРЦ "Европа" приглашает барнаульцев на свой день рождения

Уже в эту субботу горожан ждут 17 сюрприз-боксов и яркая шоу-программа

25 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K2QnS

Праздник. Девушки / Фото: ТРЦ "Европа"

26 октября 2024 года один из старейших торгово-развлекательных центров Барнаула, ТРЦ "Европа", приглашает всех желающих присоединиться к празднованию своего 17-летия.

С 14:00 до 16:00 у фонтана развернется яркое шоу, которое подарит впечатления как взрослым, так и детям. Зрителей ждут захватывающие номера театра иллюзий, зажигательные танцы, живая музыка от кавер-группы и веселые игры с аниматорами.

Помимо шоу-программы, гости смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах с ценными призами от известных брендов:

СТС;

Love Paris*;

GSM 22*;

"Городка паровозиков";

Off-price*;

Familia*;

магазина мужской одежды "Сударь".

Но самое главное – это розыгрыш 17 сюрприз-боксов, наполненных ценными подарками. Чтобы стать обладателем одного из них, нужно принять участие в ежегодном розыгрыше по чекам (ищите ящик около главного входа и скидывайте чеки на сумму от 1 000 рублей) или победить в экспресс-конкурсах от ведущего.

Внутри боксов – товары для дома, техника, денежные призы, сертификаты на шопинг или подарки от S Parfum&Cosmetics*, off-price магазина Familia и салона часов "Секунда".

Подробнее о мероприятии можно узнать в соцсетях ТРЦ "Европа". Приходите 26 октября на праздник, чтобы отметить 17-летие вместе.

* Love Paris ("Лав Париж"); GSM 22 ("ДжиЭсЭм 22"); Off-price ("Офф-прайс"); Familia ("Фамилия"); Parfum&Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс")

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте ТРЦ Европа". Сроки проведения розыгрыша – с 05.08 по 26.10.2024 года.

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