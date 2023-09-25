Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Песков отметил, что бой был героическим и министр в деталях рассказал Путину о том, что там происходило
25 сентября 2023, 18:32, ИА Амител
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.
"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым", – рассказал Песков. Он отметил, что бой был героическим и министр в деталях рассказал Путину о том, что там происходило. Ивана Калашникова представили к званию Героя России.
19:04:41 25-09-2023
Это под Киевом ?
19:59:18 25-09-2023
Гость (19:04:41 25-09-2023) Это под Киевом ?... Пока ещё не под Киевом.
07:39:32 26-09-2023
Приятно, но еще приятней было бы прочитать об ударах гиперзвуком
10:16:54 26-09-2023
Гость (07:39:32 26-09-2023) Приятно, но еще приятней было бы прочитать об ударах гиперзв... а я думал цель заключить мир?
12:16:59 26-09-2023
а я думал цель заключить мир? --- так для этого и нужно победить