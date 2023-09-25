Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Песков отметил, что бой был героическим и министр в деталях рассказал Путину о том, что там происходило

25 сентября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.

"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым", – рассказал Песков. Он отметил, что бой был героическим и министр в деталях рассказал Путину о том, что там происходило. Ивана Калашникова представили к званию Героя России.