Шойгу назвал потери украинских войск за 2023 год

По словам министра, сейчас Вооруженным силам РФ удается сохранять стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения

09 января 2024, 18:36, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

В 2023 году украинская армия потеряла свыше 215 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины.

"За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", – сказал глава Минобороны.Министр добавил, что сейчас Вооруженным силам РФ удается сохранять стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. В то же время у ВСУ наблюдается истощение ресурсов при отсутствии каких-либо значимых результатов на поле боя. Шойгу считает, что попытки Киева их добиться, отправляя солдат на убой, не изменят ситуацию.