Шойгу назвал потери Вооруженных сил Украины за прошедший январь

По его словам, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны

02 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны. Кроме того, украинским властям приходится проводить спешную принудительную мобилизацию.

Говоря о потерях, министр добавил, что ВС РФ удалось уничтожить свыше 3 тысяч единиц различной техники, в том числе и поставленной Западом. За январь войска нанесли 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.