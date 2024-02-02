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Шойгу назвал потери Вооруженных сил Украины за прошедший январь

По его словам, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны

02 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны. Кроме того, украинским властям приходится проводить спешную принудительную мобилизацию.

Говоря о потерях, министр добавил, что ВС РФ удалось уничтожить свыше 3 тысяч единиц различной техники, в том числе и поставленной Западом. За январь войска нанесли 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

спецоперация Сергей Шойгу

Комментарии 4

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Гость

19:50:32 02-02-2024

А про потери россиян узнавать от Украинцев ?

  12 Нравится
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гость

08:58:03 03-02-2024

Гость (19:50:32 02-02-2024) А про потери россиян узнавать от Украинцев ?... Вас могут привлечь по новым законам гражданин.Незнание закона не освобождает вас от ответственности.

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Гость

22:48:10 03-02-2024

гость (08:58:03 03-02-2024) Вас могут привлечь по новым законам гражданин.Незнание зако... и в чем вы усматриваете нарушение?

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Гость

21:12:52 02-02-2024

Когда Победа?

  3 Нравится
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