Шойгу назвал ядерные учения России адекватным ответом

Он напомнил, что натовские военные принимают активное участие в боевых действиях, а Киеву фактически разрешили наносить удары по российским гражданским объектам

11 июня 2024, 21:59, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Учения, проводимые вооруженными силами России и Белоруссии с использованием нестратегического ядерного оружия, являются адекватным реагированием на поддержку Украины со стороны Запада. Как сообщает "Российская газета", об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Он напомнил, что натовские военные принимают активное участие в боевых действиях, а Киеву фактически разрешили наносить удары по российским гражданским объектам.

Шойгу также заявил, что удовлетворен сдержанной реакцией мирового сообщества на эти учения. По его словам, многие страны понимают, что текущее напряжение в международной политике является последствием безответственного поведения США и их действий, которые направлены на дестабилизацию обстановки в сфере международной безопасности. Действия говорят о продолжающемся напряжении в международных отношениях и нестабильности в регионе.