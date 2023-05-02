Шойгу: потери ВСУ за месяц составили более 15 тысяч человек

ВС РФ получили достаточное количество боеприпасов, чтобы нанести противнику огневое поражение

02 мая 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедший месяц Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 тысяч человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня, 2 мая, министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что Вооружённые силы РФ ведут активные бои по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на военную помощь со стороны стран Запада, украинская сторона несёт значительные потери.

Министр обороны также отметил, что ВС РФ получили достаточное количество боеприпасов, чтобы нанести противнику огневое поражение. По словам Шойгу, сейчас оборонно-промышленный комплекс в целом обеспечивает потребности армии и флота.