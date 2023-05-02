Шойгу: потери ВСУ за месяц составили более 15 тысяч человек
ВС РФ получили достаточное количество боеприпасов, чтобы нанести противнику огневое поражение
02 мая 2023, 19:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
За прошедший месяц Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 тысяч человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня, 2 мая, министр обороны Сергей Шойгу.
Он отметил, что Вооружённые силы РФ ведут активные бои по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на военную помощь со стороны стран Запада, украинская сторона несёт значительные потери.
Министр обороны также отметил, что ВС РФ получили достаточное количество боеприпасов, чтобы нанести противнику огневое поражение. По словам Шойгу, сейчас оборонно-промышленный комплекс в целом обеспечивает потребности армии и флота.
21:02:25 02-05-2023
Их очень мало при таком огневом поражении. Народ волнует сколько погибло наших потому что только потери воинов свидетельствуют об уровне военного устройства государства и Армии и уровне тех кто обязан был обеспечить их надежность и эффективность
07:19:06 03-05-2023
обеспечить их надежность и эффективность с помощью гиперзвука
07:43:00 03-05-2023
Так наши СМИ официально говорят, что у бандеровцев в армии примерно миллион