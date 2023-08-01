Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ в одиночку
Отмечается, что военных наградят за "проявленное мужество и героизм"
01 августа 2023, 22:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который отразил атаку колонны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что военных наградят за "проявленное мужество и героизм". Какая именно награда для них подготовлена – не уточняется.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели запись. Такой героизм и профессионализм военных вызывает восхищение и чувство гордости за российских солдат, подчеркивал Песков.
22:35:15 01-08-2023
В статут "Героя" укладывается от и до...
22:57:16 01-08-2023
А оператора дрона, это же прирождённый комментатор! Он так болел за них!
09:20:57 02-08-2023
Шойгу молодец