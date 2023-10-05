Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО

Он отметил, что набранные солдаты проходят подготовку

05 октября 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в стране сформировали девять резервных полков для СВО. Его слова передает "Интерфакс".

Министр отметил, что сейчас набранные солдаты проходят подготовку. Также Шойгу заявил, что происходит естественное пополнение резервных полков.

Он добавил, что некоторые военные, заключившие полугодовой контракт, после его завершения возвращаются и заключают новый.

Добровольцы, как отметили в Минобороны, отличаются высокой мотивацией.