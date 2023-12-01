Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек

На данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены

01 декабря 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Армия Украины с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил.

Он отметил, что российские войска продолжают вести активную оборону и наращивать боевой потенциал. Шойгу добавил, что "тотальная мобилизация" на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

Министр заключил, что на данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены.