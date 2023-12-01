Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек
На данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены
01 декабря 2023, 17:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Армия Украины с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил.
Он отметил, что российские войска продолжают вести активную оборону и наращивать боевой потенциал. Шойгу добавил, что "тотальная мобилизация" на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Министр заключил, что на данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены.
17:54:51 01-12-2023
А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?
08:21:21 02-12-2023
Гость (17:54:51 01-12-2023) А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?... Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали - и дальше что? Ты скажешь - хватит, довольно? И все такие тебя послушали и решили, не ну не собака лает - аноним из интернета приказал. Или тебе просто порванная дупа не дает покоя из-за близких тебе хохлов? Так ты свой пердак перевяжи и не отсвечивай.
10:46:14 02-12-2023
Гость (08:21:21 02-12-2023) Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали... Да вы, батенька людоед.
23:42:14 02-12-2023
Гость (17:54:51 01-12-2023) А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?... Как раз и сказал, сколько вы потеряли. Читай внимательно.
18:50:02 01-12-2023
А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребят погибло ,позлорадствовать хочешь ?
20:04:46 01-12-2023
Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... Валерьянки выпей
21:47:58 01-12-2023
Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... Всё ЦИПСО на Алтай бросили хохлы, минусовать... На каждой ветке сидят, гадят.
08:37:22 02-12-2023
Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... "Никто не забыт, ничто не забыто..!" - помню такую надпись на памятнике ВОВ.
08:39:14 02-12-2023
Я не пони, Шойга чей коммандор? Знает кто? Кстати, где его зять?
09:32:28 02-12-2023
Гость (08:39:14 02-12-2023) Я не пони, Шойга чей коммандор? Знает кто? Кстати, где его з... У него нет зятя. Дочь развелась почти год назад. Еще что то хочешь узнать? Так выплевывай, не стесняйся.
11:29:01 02-12-2023
Гость (09:32:28 02-12-2023) У него нет зятя. Дочь развелась почти год назад. Еще что то ... Зачем вы следите за семейным положением дочери Шойгу? Что вами движет? Вам не на что потратить свободное время?
10:30:06 02-12-2023
нет смысла озвучивать потери Украины, если не озвучивать наши.
11:56:37 02-12-2023
Гость (10:30:06 02-12-2023) нет смысла озвучивать потери Украины, если не озвучивать наш... Наши примерно в 8 раз меньше. Об этом даже зарубежные аналитики пишут.
12:51:34 02-12-2023
Гость (08:21:21 02-12-2023) Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали... Может хватит затыкать народу рот? И перестань нести всякую чушь и всякую ахинею о приказывающих из интернета анонимах! Не позорься! Народу нужна правда, а не твои измышления.
21:25:43 02-12-2023
Гость (12:51:34 02-12-2023) Может хватит затыкать народу рот? И перестань нести всякую ч... это обыкновенный бот на зарплате и его задача забить ветку всяким бредом чтоб народ не задавал не удобных вопросов