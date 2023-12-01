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Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек

На данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены

01 декабря 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Армия Украины с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил.

Он отметил, что российские войска продолжают вести активную оборону и наращивать боевой потенциал. Шойгу добавил, что "тотальная мобилизация" на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

Министр заключил, что на данный момент боевые возможности Вооруженных сил Украины снижены.

украина Минобороны спецоперация

Комментарии 15

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Гость

17:54:51 01-12-2023

А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?

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Гость

08:21:21 02-12-2023

Гость (17:54:51 01-12-2023) А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?... Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали - и дальше что? Ты скажешь - хватит, довольно? И все такие тебя послушали и решили, не ну не собака лает - аноним из интернета приказал. Или тебе просто порванная дупа не дает покоя из-за близких тебе хохлов? Так ты свой пердак перевяжи и не отсвечивай.

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Гость

10:46:14 02-12-2023

Гость (08:21:21 02-12-2023) Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали... Да вы, батенька людоед.

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Гость

23:42:14 02-12-2023

Гость (17:54:51 01-12-2023) А мы сколько потеряли Шойгу не сказал?... Как раз и сказал, сколько вы потеряли. Читай внимательно.

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Коротин Виктор

18:50:02 01-12-2023

А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребят погибло ,позлорадствовать хочешь ?

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Правдивый

20:04:46 01-12-2023

Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... Валерьянки выпей

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Гость

21:47:58 01-12-2023

Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... Всё ЦИПСО на Алтай бросили хохлы, минусовать... На каждой ветке сидят, гадят.

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Гость

08:37:22 02-12-2023

Коротин Виктор (18:50:02 01-12-2023) А тебе рожа бандеровская зачем надо знать сколько наших ребя... "Никто не забыт, ничто не забыто..!" - помню такую надпись на памятнике ВОВ.

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Гость

08:39:14 02-12-2023

Я не пони, Шойга чей коммандор? Знает кто? Кстати, где его зять?

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Гость

09:32:28 02-12-2023

Гость (08:39:14 02-12-2023) Я не пони, Шойга чей коммандор? Знает кто? Кстати, где его з... У него нет зятя. Дочь развелась почти год назад. Еще что то хочешь узнать? Так выплевывай, не стесняйся.

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Гость

11:29:01 02-12-2023

Гость (09:32:28 02-12-2023) У него нет зятя. Дочь развелась почти год назад. Еще что то ... Зачем вы следите за семейным положением дочери Шойгу? Что вами движет? Вам не на что потратить свободное время?

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Гость

10:30:06 02-12-2023

нет смысла озвучивать потери Украины, если не озвучивать наши.

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Гость

11:56:37 02-12-2023

Гость (10:30:06 02-12-2023) нет смысла озвучивать потери Украины, если не озвучивать наш... Наши примерно в 8 раз меньше. Об этом даже зарубежные аналитики пишут.

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Гость

12:51:34 02-12-2023

Гость (08:21:21 02-12-2023) Тебе зачем? Вот просто ответь - зачем тебе? Вот тебе сказали... Может хватит затыкать народу рот? И перестань нести всякую чушь и всякую ахинею о приказывающих из интернета анонимах! Не позорься! Народу нужна правда, а не твои измышления.

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гость

21:25:43 02-12-2023

Гость (12:51:34 02-12-2023) Может хватит затыкать народу рот? И перестань нести всякую ч... это обыкновенный бот на зарплате и его задача забить ветку всяким бредом чтоб народ не задавал не удобных вопросов

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