Шойгу заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных

Боевой потенциал российских войск находится на высоком уровне и позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения

23 апреля 2024, 19:08, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 500 тысяч солдат. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, боевой потенциал российских войск находится на высоком уровне и позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения. Последним не удается удерживать линию обороны. Интенсивность ударов по логистическим центрам и складам западного оружия нарастят.

"Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – заключил Шойгу. Ранее министр заявлял, что с января по апрель 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч человек и 14 тысяч единиц вооружения. Из них больше 1200 приходятся на танки и различную бронетехнику.