Шойгу заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных
Боевой потенциал российских войск находится на высоком уровне и позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения
23 апреля 2024, 19:08, ИА Амител
С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 500 тысяч солдат. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, боевой потенциал российских войск находится на высоком уровне и позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения. Последним не удается удерживать линию обороны. Интенсивность ударов по логистическим центрам и складам западного оружия нарастят.
"Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", – заключил Шойгу. Ранее министр заявлял, что с января по апрель 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч человек и 14 тысяч единиц вооружения. Из них больше 1200 приходятся на танки и различную бронетехнику.
22:37:29 23-04-2024
Эта та цифра, которая нас должна интересовать?