Шойгу заявил о назначении нового главкома ВМФ и командующих флотами

Министр поздравил офицеров с получением новых должностей и подчеркнул огромную ответственность, возложенную на них.

02 апреля 2024, 21:41, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении новых командующих флотами на селекторном совещании, сообщает РИА Новости. Адмирал Александр Моисеев назначен главнокомандующим Военно-морским флотом, вице-адмирал Константин Кабанцов — командующим Северным флотом, а вице-адмирал Сергей Пинчук — командующим Черноморским флотом.

Шойгу поздравил военнослужащих с получением новых должностей и подчеркнул огромную ответственность, возложенную на них. Он надеется, что новые командующие справятся с задачами, поставленными перед ними президентом России, ведомством и всей страной.•

Напомним, что Моисеев возглавлял Северный флот с 2019 года. Награжден медалью "Золотая звезда" и другими орденами. Кабанцов занимал различные должности в Северном флоте. До перевода на должность командующего служил на посту начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. Пинчук командовал Каспийской флотилией ВМФ, после был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом.