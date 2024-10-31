Шри-Ланка начала депортировать россиян без виз

Высылать людей будут с 5 ноября

31 октября 2024, 19:15, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629948

Супружеская пара из России, задержанная в Шри-Ланке за пребывание на острове без визы в течение года, будет депортирована в РФ 5 ноября, сообщил ТАСС посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

"Состоялся суд по делу о нарушении миграционного законодательства российской семьей, задержанной на прошлой неделе полицией Шри-Ланки. По его решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо, откуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень", – сказал он.

Джагарян отметил, что "профильные государственные органы Шри-Ланки прилагают усилия по обеспечению российских граждан достойными условиями содержания в местах ограничения свободы". "Посольство находится с задержанными в постоянном контакте", – подчеркнул он.

Ранее стало известно об аресте в районе Канди в Шри-Ланке российской семьи, незаконно пребывавшей на острове почти год. Как отмечала газета Daily Mirror, туристическая полиция задержала 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину из России за нарушение иммиграционного законодательства.

Дипмиссия РФ в Коломбо предупредила россиян о массовых проверках документов и призвала проверить сроки действия виз и разрешений на работу. В случае их просрочки дипломаты призвали незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и оповестить посольство.