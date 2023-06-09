Шторм. О погоде в Алтайском крае 9 июня

По региону ударит шквалистый ветер

09 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае вместе с аномальной жарой начнется шторм. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В крае температура воздуха составит +28...+33 градуса. Местами до +38°С. На некоторых территориях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, возможен град.

Ветер южный с переходом в северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный с переходом в северо-западный, 9-14 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.