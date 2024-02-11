Шторм продолжается. О погоде в Алтайском крае 11 февраля

Тепло в регионе закончилось, а вот порывистый ветер и метели – нет

11 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com

Еще один штормовой день ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 11 февраля. Предупреждение передали синоптики регионального Гидрометцентра.

По их прогнозу, дневная температура составит от -9 до -14 градусов. По югу местами будет теплее: от -3 до -8 градусов. В течение дня ожидается похолодание. Местами пройдет небольшой, в предгорьях местами умеренный снег. Ожидаются метели и гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов с похолоданием в течение дня. Преимущественно без осадков, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.