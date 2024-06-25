Шторм с градом обрушился на Славгород и Яровое

Развлекательным заведениям пришлось временно закрыться

25 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Сильный шторм с ливнем и градом накрыл алтайский курортный город Яровое. Об этом сообщает Mash Siberia.

Из-за непогоды временно закрыли пляжи, бассейны и другие развлекательные заведения. Сильный ветер разрушил несколько палаток уличных торговцев.



Отмечается, что с берега в озеро намыло песок, а некоторые улицы оказались затоплены из-за плохо работающих ливневок.