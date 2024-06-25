Шторм с градом обрушился на Славгород и Яровое
Развлекательным заведениям пришлось временно закрыться
25 июня 2024, 12:16, ИА Амител
Сильный шторм с ливнем и градом накрыл алтайский курортный город Яровое. Об этом сообщает Mash Siberia.
Из-за непогоды временно закрыли пляжи, бассейны и другие развлекательные заведения. Сильный ветер разрушил несколько палаток уличных торговцев.
Отмечается, что с берега в озеро намыло песок, а некоторые улицы оказались затоплены из-за плохо работающих ливневок.
12:47:24 25-06-2024
А в Барнауле будет? Очень ждём!
14:20:10 25-06-2024
Край у нас приличного размера, а погоду синоптики ни о чем - в среднем.
Не позорились бы.
23:02:58 25-06-2024
А в Рубчике все ровно
01:56:37 26-06-2024
в барне не будет никаких гроз, как обычно