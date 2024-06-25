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Шторм с градом обрушился на Славгород и Яровое

Развлекательным заведениям пришлось временно закрыться

25 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Сильный шторм с ливнем и градом накрыл алтайский курортный город Яровое. Об этом сообщает Mash Siberia.

Из-за непогоды временно закрыли пляжи, бассейны и другие развлекательные заведения. Сильный ветер разрушил несколько палаток уличных торговцев.

Отмечается, что с берега в озеро намыло песок, а некоторые улицы оказались затоплены из-за плохо работающих ливневок.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Сергей

12:47:24 25-06-2024

А в Барнауле будет? Очень ждём!

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Олег

14:20:10 25-06-2024

Край у нас приличного размера, а погоду синоптики ни о чем - в среднем.
Не позорились бы.

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Рус 22.

23:02:58 25-06-2024

А в Рубчике все ровно

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Гость

01:56:37 26-06-2024

в барне не будет никаких гроз, как обычно

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