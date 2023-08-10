Штормовое предупреждение. Дожди и грозы надвигаются на Барнаул
Жителей и гостей города предупредили о грядущей непогоде
10 августа 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Штормовое предупреждение объявили на территории Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
11 августа в городе ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра днем составит 7-12 метров в секунду, а температура воздуха – от +20 до +22 градусов.
Непогода также сохранится в городе и 12 августа.
Водителям напомнили, что в период гроз лучше отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют держаться подальше от конструкций, которые могут упасть.
При происшествии звоните по номеру телефона 112.
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