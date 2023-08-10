Штормовое предупреждение. Дожди и грозы надвигаются на Барнаул

Жителей и гостей города предупредили о грядущей непогоде

10 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Штормовое предупреждение объявили на территории Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

11 августа в городе ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра днем составит 7-12 метров в секунду, а температура воздуха – от +20 до +22 градусов.

Непогода также сохранится в городе и 12 августа.

Водителям напомнили, что в период гроз лучше отказаться от дальних поездок. Пешеходам советуют держаться подальше от конструкций, которые могут упасть.

При происшествии звоните по номеру телефона 112.