Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Барнауле

Температура воздуха может подниматься до отметки в +36 градусов

10 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за надвигающейся аномальной жары объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным синоптиков, в период с 11 по 15 июля температура воздуха будет держаться на отметках от +28 до +35 градусов. На пиковую отметку в +36 градусов температура может выйти 13 июля.

Осадки возможны только 11 июля, в остальные дни дождей не ожидается.

Также отмечается, что вместе с аномальной жарой в указанный период по краю сохранится повышенная пожароопасность.