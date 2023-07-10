Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Барнауле
Температура воздуха может подниматься до отметки в +36 градусов
10 июля 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за надвигающейся аномальной жары объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным синоптиков, в период с 11 по 15 июля температура воздуха будет держаться на отметках от +28 до +35 градусов. На пиковую отметку в +36 градусов температура может выйти 13 июля.
Осадки возможны только 11 июля, в остальные дни дождей не ожидается.
Также отмечается, что вместе с аномальной жарой в указанный период по краю сохранится повышенная пожароопасность.
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