Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября

Днем пройдут небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег

23 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, днем пройдут небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле ожидается от +4 до +9 градусов. Небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.