Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 24 октября
Гололед, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в регионе
24 октября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
09:11:49 24-10-2023
А пока...За окном пролетает снежинка )