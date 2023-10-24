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Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 24 октября

Гололед, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в регионе

24 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. 

Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Гость

09:11:49 24-10-2023

А пока...За окном пролетает снежинка )

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