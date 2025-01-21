Штормовое предупреждение объявили на Алтае из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с
Синоптики предупредили о сильном ухудшении видимости на дорогах
21 января 2025, 10:08, ИА Амител
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за ухудшения погодных условий. Сутки 22 января и в ночь на 23 в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя переходящего в снег и гололедные явления. Также синоптики прогнозируют метели и усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 25-30 м/с. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.
"Снег, который уже начался в Алтайском крае, в течение дня будет усиливаться. А 22 января к осадкам присоединится порывистый ветер. В результате поднимутся метели, а видимость на дорогах сильно ухудшится, возможны снежные заносы и гололедица", - предупреждают в региональном гидрометеоцентре.
13:33:57 21-01-2025
а не забить ли завтра на работу, а?