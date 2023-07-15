Штормовой ветер сорвал шатер прибрежного кафе в Яровом. Видео

Непогода накрыла алтайский курорт 14 июля

15 июля 2023, 16:31, ИА Амител

В Яровом 14 июля ураганный ветер сорвал шатер кафе "Причал 42", пишет Mash Siberia.

Отмечается, что из-за происходящего началась паника. Люди начали бегать в разные стороны в поисках укрытия.

"В суматохе мужчина разбил голову, подросток сломал руку", – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что сотрудники кафе помогали людям спрятаться, а вот персонал аквапарка "спасал только себя — в укрытие никого не пускали".

По словам очевидицы, работники укрылись в соседнем ресторане и пустили к себе только пару с грудничком, а вот другим отдыхающим, в том числе детям и инвалидам, двери не открыли.

Ранее мы уже сообщали о двух пострадавших в Яровом. Напомним при этом, что непогода в тот день также накрыла Славгород и Камень-на-Оби.