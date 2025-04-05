Штормовые выходные. Порывы ветра до 30 м/c ожидаются в Алтайском крае 5 апреля

Воздух прогреется до +11 градусов

05 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Местами в этот день ожидается порывистый ветер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сильные штормовые порывы ветра ожидаются в Алтайском крае днем 5 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура ожидается на уровне от +6 до +11 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный дождь, местами возможны грозы. Ветер западный, 13–18 м/с, местами порывы до 23 м/с, по востоку местами 25–30 м/с.

В Барнауле будет от +6 до +8 градусов. Утром пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 13–18 м/с, в первой половине порывы до 23 м/с.

Отметим, что ветер несколько ослабеет к ночи – до 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура составит от 0 до +5 градусов, в предгорьях будет холоднее – до -5 градусов. Ночь с 4 на 5 апреля пройдет преимущественно без осадков. Днем на следующий день воздух прогреется до +16 градусов, а порывы западного ветра будут достигать 17 м/с.