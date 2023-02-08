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Штраф 120 тысяч за китайские ножницы. О новой проблеме алтайских предпринимателей

В первую очередь от таких схем страдает малый бизнес

08 февраля 2023, 09:44, ИА Амител

Малый бизнес в России (и в Алтайском крае) столкнулся с новой напастью: массовыми штрафами за торговлю продукцией с использованием чужих товарных знаков. Причём эти вещи собственники магазинов законно купили на законно работающих оптовых базах.

И вот, за китайские ножницы с поддельным штампом Zinger стоимостью 120 рублей с барнаульской предпринимательницы требуют 120 тысяч рублей. Женщина обратилась на amic.ru. В "Переговорке" на amic.ru юрист, председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву Виталий Шляков рассказал, что подобные иски получают многие предприниматели России.

По словам Шлякова, в первую очередь от таких схем страдает малый бизнес – потому что его представители не обладают нужными знаниями в этой сфере. Но и закон тоже не совсем  справедлив, считает Шляков. Причём в Сибири суды выносят наиболее мягкие приговоры предпринимателям: средний размер штрафов за первое нарушение составляет около 10 тысяч рублей. Иски же подаются на суммы и 50, и 100 тысяч рублей.

Кто зарабатывает таким образом на российских предпринимателях и можно ли от этого защититься, смотрите 9 февраля в "Переговорке" на amic.ru.

 

Комментарии 19

  • Старший же разрешил ? Даже кинище контрофактно крутят...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Не могут работать "предпринимателями" - пусть идут в учителя!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ага, а потом "учителя, хотите больше денег - идите в бизнес"... замкнутый круг. Да и чтоб пойти учителем всё-таки образование педагогическое нужно, это ещё минимум 4 года жизни...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Зингеры с нами воюют , а мы их товарный знак защищаем.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Уголовка плачет по таким правообладателям! Мы тут тоже с одним разошлись, позвонили на предприятие бренда и уточнили через переводчика, заключали они договор с юристом взыскателем или нет - оказалось НЕТ! А вот уголовное преследование за такое мошенничество должно быть по всей строгости закона!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем продавать ножницы Zinger за 120 рублей? Тот же вопрос к магазинам с кроссовками nike за 2-3 тысячи. Еще есть некий магазин Балт с куртками ададас по тысяче рублей.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • да у нас все магазины, рынки и маркетплейсы просто ломятся от подделок люксовых брендов. куда не глянь- всюду сплошные ШОнели)). а про парфюмерию и косметику я вообще молчу. писала несколько раз в поддержку ВБ по поводу этого, а они типа не причем, ага, хотя сам ВБ продает брендовую паль тоннами. а тут какие-то ножницы...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Даже финики на своей границе отнимают у россиян наличные валютные деньги по несколько евро или долларов и прочего. Просто так,якобы санкции. Хотя по их ЕС законам нет таких ограничений для всех подряд физлиц. В той же Германии просто изымают из торговли товары российских марок. Арестовали наши самолеты. Арестовали наши фуры. А в РФ защищают права фирм из стран, поставляющих оружие для убийства наших граждан. Это как?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем продавать ножницы Zinger за 120 рублей? Тот же вопрос к магазинам с кроссовками nike за 2-3 тысячи. Еще есть некий магазин Балт с куртками ададас по тысяче рублей.---------------------- спросите у китайцев, как их страна достигла мирового экономического превосходства. Пока Россия стояла на коленях перед ВТО и другими западными организациями,соблюдая все их правила и откатываясь на последние позиции. Между прочим, на днях Байден ввёл 200% налог на российскую сталь. Мы им чем ответим? Соблюдением их правил и их интересов в ущерб своим гражданам?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Никто лучше китайцев никогда товары не делал и не делает. Американцы и Европейцы их всегда подделывают и пользуются их качеством. Ведущего нужно уволить за дискредитацию Китая.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь речь идет о юристах - мошенниках, которые прикрываются сделанными в фотошопе договорами. Наша страна не поддерживает страны которые ввели санкции, значит и правообладателей нет. Хотя судей отправили по путевке в Сибирь , пока отдыхать, но намек точный!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Пора уже всем проснуться
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Что за инсинуация??? Не всем дано (не по способностям!) работать учителями! Судя по контексту и Вам никогда НЕ быть Педагогом!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мы живем в зазеркалье каком-то. Абсурд и откровенная дикость стали нормой...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Этот закон защищает российского потребителя, а не правообладателя, вас видимо устраивает, когда вас продавец обманывает выдавая подлелку за оригинал.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и разрешенный параллельный импорт( Регулярно вижу новости, что конфискуют и уничтожают автозапчасти((( и так говорят что их скоро не будет и еще уже привезенное изымают(
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Не могут работать "предпринимателями" - пусть идут в учителя!---А вы учителем работали? Попробуйте, если тяги хватит...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, покупатель заранее знает,что покупает фигню за 120.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Это Вы́ прямо в Яблочко !
    09 февраля, Гость   Ответить
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