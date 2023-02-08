Штраф 120 тысяч за китайские ножницы. О новой проблеме алтайских предпринимателей

В первую очередь от таких схем страдает малый бизнес

08 февраля 2023, 09:44, ИА Амител

Малый бизнес в России (и в Алтайском крае) столкнулся с новой напастью: массовыми штрафами за торговлю продукцией с использованием чужих товарных знаков. Причём эти вещи собственники магазинов законно купили на законно работающих оптовых базах.

И вот, за китайские ножницы с поддельным штампом Zinger стоимостью 120 рублей с барнаульской предпринимательницы требуют 120 тысяч рублей. Женщина обратилась на amic.ru. В "Переговорке" на amic.ru юрист, председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву Виталий Шляков рассказал, что подобные иски получают многие предприниматели России.

По словам Шлякова, в первую очередь от таких схем страдает малый бизнес – потому что его представители не обладают нужными знаниями в этой сфере. Но и закон тоже не совсем справедлив, считает Шляков. Причём в Сибири суды выносят наиболее мягкие приговоры предпринимателям: средний размер штрафов за первое нарушение составляет около 10 тысяч рублей. Иски же подаются на суммы и 50, и 100 тысяч рублей.

Кто зарабатывает таким образом на российских предпринимателях и можно ли от этого защититься, смотрите 9 февраля в "Переговорке" на amic.ru.