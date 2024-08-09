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Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года

Сумма наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей

09 августа 2024, 17:54, ИА Амител

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik
Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение уже со следующего года. Как сообщает "Известия", об этом рассказал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект уже включили в программу осенней сессии Госдумы. Он получил положительное заключение правительства, а потому парламентарий рассчитывает, что документ примут, а новые нормы вступят в силу уже в 2025 году.

Предполагается, что штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного предусмотрено лишение прав: на срок от 1 до 3 месяцев.

К опасному вождению в документе относят отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущество, перестроение при интенсивном движение, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, резкое торможение без необходимости, а также препятствование обгону.

Госдума Авто

Комментарии 6

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Гость

18:01:20 09-08-2024

Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости потока и мешают мужикам ехать это опасная езда ?

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Гость

18:08:20 09-08-2024

Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... Да. Это очень опасная езда. Срочно прими в самую крайнюю правую полосу или на парковку слева. Но первым делом выброси телефончик в окошко. Не мешай нам ехать.

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Гость

18:54:23 09-08-2024

Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... а если такой же персонаж так в поворот входит, благодаря которому светофор 2-3 машины могут проехать вместо 10? Или персонаж, на светофоре секунд 5 тронуться не может? А бес, поворачивающий налево, включающий поворотник в последний момент?

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Гость

19:53:15 09-08-2024

Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... В левом пусть едут. Лишь бы не в правом

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Иван

19:39:00 09-08-2024

Интенсивность движения, безопасную дистанцию, боковой интервал будут определять на глаз?

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Гость

14:32:40 10-08-2024

Газелистов это тоже будет касаться?

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