Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года

Сумма наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей

09 августа 2024, 17:54, ИА Амител

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение уже со следующего года. Как сообщает "Известия", об этом рассказал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект уже включили в программу осенней сессии Госдумы. Он получил положительное заключение правительства, а потому парламентарий рассчитывает, что документ примут, а новые нормы вступят в силу уже в 2025 году.

Предполагается, что штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного предусмотрено лишение прав: на срок от 1 до 3 месяцев.

К опасному вождению в документе относят отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущество, перестроение при интенсивном движение, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, резкое торможение без необходимости, а также препятствование обгону.