Штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года
Сумма наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей
09 августа 2024, 17:54, ИА Амител
Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение уже со следующего года. Как сообщает "Известия", об этом рассказал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, законопроект уже включили в программу осенней сессии Госдумы. Он получил положительное заключение правительства, а потому парламентарий рассчитывает, что документ примут, а новые нормы вступят в силу уже в 2025 году.
Предполагается, что штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного предусмотрено лишение прав: на срок от 1 до 3 месяцев.
К опасному вождению в документе относят отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущество, перестроение при интенсивном движение, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, резкое торможение без необходимости, а также препятствование обгону.
18:01:20 09-08-2024
Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости потока и мешают мужикам ехать это опасная езда ?
18:08:20 09-08-2024
Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... Да. Это очень опасная езда. Срочно прими в самую крайнюю правую полосу или на парковку слева. Но первым делом выброси телефончик в окошко. Не мешай нам ехать.
18:54:23 09-08-2024
Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... а если такой же персонаж так в поворот входит, благодаря которому светофор 2-3 машины могут проехать вместо 10? Или персонаж, на светофоре секунд 5 тронуться не может? А бес, поворачивающий налево, включающий поворотник в последний момент?
19:53:15 09-08-2024
Гость (18:01:20 09-08-2024) Если бабёшка, или "небаба" едут левым рядом, ниже скорости п... В левом пусть едут. Лишь бы не в правом
19:39:00 09-08-2024
Интенсивность движения, безопасную дистанцию, боковой интервал будут определять на глаз?
14:32:40 10-08-2024
Газелистов это тоже будет касаться?