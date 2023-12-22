Штрафы за незаконную обработку биометрии вырастут в несколько раз

Зампред Комитета по госстроительству и законодательству Думы Даниил Бессарабов считает, что изменения в законе подпишут в ближайшее время

22 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Штрафы за незаконную обработку биометрии в России вырастут в несколько раз в ближайшее время. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Помимо банков и МФЦ, биометрию своих клиентов собирают, например, фитнес-центры (для прохода человека через турникет), сотовые операторы, ретейлеры, управляющие компании для умных домофонов и другие организации. Все они должны иметь письменные согласия от людей, а данные хранить не у себя, а в единой биометрической системе.

Сейчас за незаконный сбор биометрии установлен штраф для граждан до 20 тысяч рублей, а для компаний – до 500 тысяч. Новая статья в административном кодексе увеличит его размер.

"За это будет очень серьезная административная ответственность: так, штраф для должностных лиц – в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Рассматривать и составлять протокол административных правонарушений будет Роскомнадзор, затем – передавать дело для рассмотрения в суд. Это не касается банков, поскольку регулирующим органом для них является Банк России, который будет и составлять протоколы, и привлекать к ответственности, налагать конкретные санкции", – рассказал зампред Комитета по госстроительству и законодательству Думы Даниил Бессарабов.

Управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов рассказал о том, что люди могут отказаться от сдачи биометрии, поскольку регистрация в ЕБС производится на добровольной основе.

Бессарабов добавил, что сейчас мировая практика идет к ужесточению контроля за биометрией, чтобы обезопасить пользователей. Депутат считает, что в ближайшее время закон об ужесточении наказания будет подписан и вступит в силу.