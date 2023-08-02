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Штрафы за превышение скорости на электросамокатах могут ввести в России

Наказание за нарушение правил может составить до пяти тысяч рублей

02 августа 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России подготовили законопроект, который предусматривает введение штрафов за нарушение скоростного режима на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что рассмотреть инициативу могут уже осенью. Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил ПДД до пяти тысяч рублей.

При нарушении скорости не более чем на 10 километров в час предусматривается штраф в размере 800 рублей. За аналогичное преступление, если его зафиксировала камера, будут штрафовать на 500 рублей. 

При нарушении на 20 километров в час размер штрафа будет максимальным.

Пдд

Комментарии 22

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Гость

13:29:27 02-08-2023

А какая скорость должна быть?

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Гость

13:52:25 02-08-2023

Гость (13:29:27 02-08-2023) А какая скорость должна быть?... Они еще не придумали)))))))))

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Денис

13:32:15 02-08-2023

Чинушки нашли ещё одну кормушку. Давайте сразу и регистрацию введём, с получением номеров, ремни безопасности придумаем. Не дают вам покоя самокаты эти.

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Денис

13:34:01 02-08-2023

А давайте смертную казнь для проворовавшихся и берущих взятки чиновников и депутатов введём, с конфискацией всего нажитого?!

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Вася

13:34:47 02-08-2023

0,5 км в сутки

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Юрий

13:37:54 02-08-2023

А на велосипеде нет спидометра. Как контролировать водителю велосипеда скорость? КОМУ СГОРЕТЬ ТОТ НЕ УТОНЕТ.

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Гость

14:26:42 02-08-2023

Юрий (13:37:54 02-08-2023) А на велосипеде нет спидометра. Как контролировать водителю ... По новым требованиям придется устанавливать на велики сертифицированные и зарегистрированные спидометры.

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Гость

16:31:07 02-08-2023

Гость (14:26:42 02-08-2023) По новым требованиям придется устанавливать на велики сертиф... А подушки безопасности???

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Ирина

13:58:06 02-08-2023

Да прекратите кататься на этих табуретка вот и бизнес свернётся!! Ржу!!

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Виктор К

14:13:34 02-08-2023

И с чего это автор назвал превышение скорости "преступлением"? Это административное правонарушение. Учите матчасть.

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Гость

14:26:21 02-08-2023

Виктор К (14:13:34 02-08-2023) И с чего это автор назвал превышение скорости "преступлением... Любое нарушение закона - преступление, ответственность за них только разная, за какие-то административная, а за какие-то уже уголовная. Учи матчасть, салабон, жертва ЕГЭ.

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Гость

14:16:48 02-08-2023

Хочешь "кататься" на электросамокате, получи права и езди по дорогам, соблюдая ПДД, а так не рыба , не мясо, где хочу и как хочу...

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Гость

14:28:48 02-08-2023

Лучше бы ввели штрафы за езду по тротуарам!!!!!

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Гость

14:36:07 02-08-2023

Всё прекрасно в законе, как и в законе о допустимом уровне шума и прочих. Единственное все они не отвечают на вопросы , кто и как должен фиксировать эти нарушения. Очень интересно куда придет штраф с камер фиксации

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Гость

14:59:06 02-08-2023

Убрать самокаты и велосипеды с тратуаров! По дорогам пусть гоняют.

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Гость

20:06:34 02-08-2023

Гость (14:59:06 02-08-2023) Убрать самокаты и велосипеды с тратуаров! По дорогам пусть г... А они нужны на проезжей части? Там же мозгов совсем нет, а ИПО рядом

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Гость

15:01:11 02-08-2023

Я уже вижу ментов на самокатах или как они собираются тормозить самокатчика, он залезит на тротуар и досвидания(или будут вводит план "перехват",с привлечением вертолёта и спец. служб) . За заклееный г. р.з. лишают прав, а здесь(ведь мне никто не помешает заклеить номерок самоката), чего лишат? Скидки в KFC?

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Гость

15:06:23 02-08-2023

По путепроводам только пешим. На Матросова перед мостом через Пивоварку несся со всей скоростью, что мне пришлось на проезжую часть отступить. А если бы в этот момент машины ехали. Мало того что почти вся тротуарная дорожка заросла, так ещё и ограждения стоят. Мы и так когда дождь по проезжей части дороги ходим, чтобы грязь с веток не собирать. 2 года не убирается на мосту, на проезжей части дороги чище чем на тротуаре. Перед приездом министра деревья, с полметра, около бордюра вырвали, а грязь за бордюром из машины не видно. Где хозяйственники управленцы? Надеялись на на нового главу ж/д района, но видимо зря

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Ника

15:13:20 02-08-2023

Нет бы придумать, как сделать езду на электросамокатах безопасной для окружающих (например, выделить для них отдельные полосы на дорогах). Только штрафы могут придумать, которые опять неизвестно, куда пойдут (впрочем, нет.. понятно)

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Гость

20:08:50 02-08-2023

Ника (15:13:20 02-08-2023) Нет бы придумать, как сделать езду на электросамокатах безоп... в поля их вывезти - пущай катаются

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enemy

15:54:52 02-08-2023

Пригожина Евгения Викторовича в президенты чтобы все коммерсанты, депутаты мэры и прочие бесполезные существа служить побежали

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Гость

20:13:18 02-08-2023

Гость (14:26:42 02-08-2023) По новым требованиям придется устанавливать на велики сертиф... надоели откормленные велосипедисты на тротуарах!!! ЗАПРЕТИТЕ ПЕШЕХОДОВ!!!! ДОРОГУ ШКУРНИКАМ!

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