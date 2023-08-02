Штрафы за превышение скорости на электросамокатах могут ввести в России

Наказание за нарушение правил может составить до пяти тысяч рублей

02 августа 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России подготовили законопроект, который предусматривает введение штрафов за нарушение скоростного режима на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что рассмотреть инициативу могут уже осенью. Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил ПДД до пяти тысяч рублей.

При нарушении скорости не более чем на 10 километров в час предусматривается штраф в размере 800 рублей. За аналогичное преступление, если его зафиксировала камера, будут штрафовать на 500 рублей.

При нарушении на 20 километров в час размер штрафа будет максимальным.