Штрафы за превышение скорости на электросамокатах могут ввести в России
Наказание за нарушение правил может составить до пяти тысяч рублей
02 августа 2023, 13:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России подготовили законопроект, который предусматривает введение штрафов за нарушение скоростного режима на электросамокатах. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенатор Артем Шейкин рассказал, что рассмотреть инициативу могут уже осенью. Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил ПДД до пяти тысяч рублей.
При нарушении скорости не более чем на 10 километров в час предусматривается штраф в размере 800 рублей. За аналогичное преступление, если его зафиксировала камера, будут штрафовать на 500 рублей.
При нарушении на 20 километров в час размер штрафа будет максимальным.
13:29:27 02-08-2023
А какая скорость должна быть?
13:52:25 02-08-2023
Гость (13:29:27 02-08-2023) А какая скорость должна быть?... Они еще не придумали)))))))))
13:32:15 02-08-2023
Чинушки нашли ещё одну кормушку. Давайте сразу и регистрацию введём, с получением номеров, ремни безопасности придумаем. Не дают вам покоя самокаты эти.
13:34:01 02-08-2023
А давайте смертную казнь для проворовавшихся и берущих взятки чиновников и депутатов введём, с конфискацией всего нажитого?!
13:34:47 02-08-2023
0,5 км в сутки
13:37:54 02-08-2023
А на велосипеде нет спидометра. Как контролировать водителю велосипеда скорость? КОМУ СГОРЕТЬ ТОТ НЕ УТОНЕТ.
14:26:42 02-08-2023
Юрий (13:37:54 02-08-2023) А на велосипеде нет спидометра. Как контролировать водителю ... По новым требованиям придется устанавливать на велики сертифицированные и зарегистрированные спидометры.
16:31:07 02-08-2023
Гость (14:26:42 02-08-2023) По новым требованиям придется устанавливать на велики сертиф... А подушки безопасности???
13:58:06 02-08-2023
Да прекратите кататься на этих табуретка вот и бизнес свернётся!! Ржу!!
14:13:34 02-08-2023
И с чего это автор назвал превышение скорости "преступлением"? Это административное правонарушение. Учите матчасть.
14:26:21 02-08-2023
Виктор К (14:13:34 02-08-2023) И с чего это автор назвал превышение скорости "преступлением... Любое нарушение закона - преступление, ответственность за них только разная, за какие-то административная, а за какие-то уже уголовная. Учи матчасть, салабон, жертва ЕГЭ.
14:16:48 02-08-2023
Хочешь "кататься" на электросамокате, получи права и езди по дорогам, соблюдая ПДД, а так не рыба , не мясо, где хочу и как хочу...
14:28:48 02-08-2023
Лучше бы ввели штрафы за езду по тротуарам!!!!!
14:36:07 02-08-2023
Всё прекрасно в законе, как и в законе о допустимом уровне шума и прочих. Единственное все они не отвечают на вопросы , кто и как должен фиксировать эти нарушения. Очень интересно куда придет штраф с камер фиксации
14:59:06 02-08-2023
Убрать самокаты и велосипеды с тратуаров! По дорогам пусть гоняют.
20:06:34 02-08-2023
Гость (14:59:06 02-08-2023) Убрать самокаты и велосипеды с тратуаров! По дорогам пусть г... А они нужны на проезжей части? Там же мозгов совсем нет, а ИПО рядом
15:01:11 02-08-2023
Я уже вижу ментов на самокатах или как они собираются тормозить самокатчика, он залезит на тротуар и досвидания(или будут вводит план "перехват",с привлечением вертолёта и спец. служб) . За заклееный г. р.з. лишают прав, а здесь(ведь мне никто не помешает заклеить номерок самоката), чего лишат? Скидки в KFC?
15:06:23 02-08-2023
По путепроводам только пешим. На Матросова перед мостом через Пивоварку несся со всей скоростью, что мне пришлось на проезжую часть отступить. А если бы в этот момент машины ехали. Мало того что почти вся тротуарная дорожка заросла, так ещё и ограждения стоят. Мы и так когда дождь по проезжей части дороги ходим, чтобы грязь с веток не собирать. 2 года не убирается на мосту, на проезжей части дороги чище чем на тротуаре. Перед приездом министра деревья, с полметра, около бордюра вырвали, а грязь за бордюром из машины не видно. Где хозяйственники управленцы? Надеялись на на нового главу ж/д района, но видимо зря
15:13:20 02-08-2023
Нет бы придумать, как сделать езду на электросамокатах безопасной для окружающих (например, выделить для них отдельные полосы на дорогах). Только штрафы могут придумать, которые опять неизвестно, куда пойдут (впрочем, нет.. понятно)
20:08:50 02-08-2023
Ника (15:13:20 02-08-2023) Нет бы придумать, как сделать езду на электросамокатах безоп... в поля их вывезти - пущай катаются
15:54:52 02-08-2023
Пригожина Евгения Викторовича в президенты чтобы все коммерсанты, депутаты мэры и прочие бесполезные существа служить побежали
20:13:18 02-08-2023
Гость (14:26:42 02-08-2023) По новым требованиям придется устанавливать на велики сертиф... надоели откормленные велосипедисты на тротуарах!!! ЗАПРЕТИТЕ ПЕШЕХОДОВ!!!! ДОРОГУ ШКУРНИКАМ!