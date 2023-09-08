Штрафы за рекламу в почтовых ящиках будут выписывать в России
Для физлиц размер санкций составит до 5,5 тысячи рублей
08 сентября 2023, 16:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
За рекламу в почтовых ящиках в России начнут штрафовать. Об этом сообщают "Известия".
Документ подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно инициативе, для физических лиц размер санкций составит от 2 до 5,5 тысячи рублей. Для юридических лиц штраф будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей.
Авторы инициативы отметили, что сейчас закон регламентирует размещение рекламы на фасадах и крышах зданий, но при этом почтовые ящики также являются общим имуществом владельцев.
Выявлять нарушения будут при помощи видеонаблюдения.
16:26:38 08-09-2023
а если в двери толкают и на стенах в подъезде развешивают? предусмотрено наказание? достали уже с этим мусором
16:29:07 08-09-2023
Очередная монополизация рекламного бизнеса, малому бизнесу в этой стране не выжить.
18:58:11 08-09-2023
Гость (16:29:07 08-09-2023) Очередная монополизация рекламного бизнеса, малому бизнесу в... Реально этот малый бизнес достал своим мусором. С какой стати эта шняга должна развиваться за счёт моего почтового ящика???
18:46:36 08-09-2023
малому бизнесу который свой мусор сует в ящики дорога в клоаку
10:33:14 09-09-2023
Малому бизнесу придётся раскошелиться на почтовые конверты или открытки с марками если возникнет необходимость оповестить постоянных или предполагаемых клиентов. Почтовые отправления рекламы доставляются почтальоном и правомерны.