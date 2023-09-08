Штрафы за рекламу в почтовых ящиках будут выписывать в России

Для физлиц размер санкций составит до 5,5 тысячи рублей

08 сентября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За рекламу в почтовых ящиках в России начнут штрафовать. Об этом сообщают "Известия".

Документ подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно инициативе, для физических лиц размер санкций составит от 2 до 5,5 тысячи рублей. Для юридических лиц штраф будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей.

Авторы инициативы отметили, что сейчас закон регламентирует размещение рекламы на фасадах и крышах зданий, но при этом почтовые ящики также являются общим имуществом владельцев.

Выявлять нарушения будут при помощи видеонаблюдения.