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Штрафы за рекламу в почтовых ящиках будут выписывать в России

Для физлиц размер санкций составит до 5,5 тысячи рублей

08 сентября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За рекламу в почтовых ящиках в России начнут штрафовать. Об этом сообщают "Известия".

Документ подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно инициативе, для физических лиц размер санкций составит от 2 до 5,5 тысячи рублей. Для юридических лиц штраф будет варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей.

Авторы инициативы отметили, что сейчас закон регламентирует размещение рекламы на фасадах и крышах зданий, но при этом почтовые ящики также являются общим имуществом владельцев.

Выявлять нарушения будут при помощи видеонаблюдения.

штрафы

Комментарии 5

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Гость

16:26:38 08-09-2023

а если в двери толкают и на стенах в подъезде развешивают? предусмотрено наказание? достали уже с этим мусором

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Гость

16:29:07 08-09-2023

Очередная монополизация рекламного бизнеса, малому бизнесу в этой стране не выжить.

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Гость

18:58:11 08-09-2023

Гость (16:29:07 08-09-2023) Очередная монополизация рекламного бизнеса, малому бизнесу в... Реально этот малый бизнес достал своим мусором. С какой стати эта шняга должна развиваться за счёт моего почтового ящика???

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Гость

18:46:36 08-09-2023

малому бизнесу который свой мусор сует в ящики дорога в клоаку

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Гость

10:33:14 09-09-2023

Малому бизнесу придётся раскошелиться на почтовые конверты или открытки с марками если возникнет необходимость оповестить постоянных или предполагаемых клиентов. Почтовые отправления рекламы доставляются почтальоном и правомерны.

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