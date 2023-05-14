Швеция стала победителем Евровидения
Исполнительница Loreen забрала хрустальный микрофон уже второй раз
14 мая 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Представляющая Швецию певица Loreen стала победительницей Евровидения. По итогам голосования она набрала 583 балла.
Второе место завоевал представитель Финляндии Käärijän – 526 баллов, а на третьей строчке после голосования остановилась израильская певица Ноа Кирель.
В первую десятку также попали представители Италии, Норвегии, Украины, Бельгии, Эстонии, Австралии, а также Чехии.
Отметим, что Loreen стала победителем Евровидения уже во второй раз. Впервые она выиграла в конкурсе в 2012 году.
11:44:52 14-05-2023
Очередной пид....с в юбке. Зачем эту шваль заднеприводную тащат на мировые конкурсы, видимо в Европе главные культурные ценности это выставить на показ всему мировому сообществу мужика в юбке или лосинах, в этом его непревзойденный талант и гениальность))))) Какое же это днище, ужас)))))
07:05:03 15-05-2023
она все таки женщина ))) это Швеция детка))
09:14:14 15-05-2023
Австралии? Евровидение же. Не чемпионат мира по регби