Швеция стала победителем Евровидения

Исполнительница Loreen забрала хрустальный микрофон уже второй раз

14 мая 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Представляющая Швецию певица Loreen стала победительницей Евровидения. По итогам голосования она набрала 583 балла.

Второе место завоевал представитель Финляндии Käärijän – 526 баллов, а на третьей строчке после голосования остановилась израильская певица Ноа Кирель.

В первую десятку также попали представители Италии, Норвегии, Украины, Бельгии, Эстонии, Австралии, а также Чехии.

Отметим, что Loreen стала победителем Евровидения уже во второй раз. Впервые она выиграла в конкурсе в 2012 году.