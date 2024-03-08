Швеция вступила в НАТО
Королевство пыталось попасть в альянс почти два года
08 марта 2024, 10:00, ИА Амител
Швеция официально вступила в НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительственной канцелярии королевства.
7 марта премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении страны правительству США. "Таким образом, Швеция стала членом НАТО", – сказано в сообщении.
Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали сначала выполнить обязательства по борьбе с терроризмом – отказаться от поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В январе 2024 года парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в альянс. А в конце февраля то же самое сделал и парламент Венгрии, за которым оставалось последнее слово.
10:14:41 08-03-2024
Шведы боятся русских,потому как сами то "по репе"в былые времена получали. А сейчас почти все европейские страны под дудочку америкосов попели (оружие хохлам дали) и поняли ,что уже стали противниками РФ. Ну а РФ может ведь и напомнить 1945 год. АГА.
14:16:05 08-03-2024
гость (10:14:41 08-03-2024) Шведы боятся русских,потому как сами то "по репе"в былые вре... Сейчас может улететь весь мир в тар - рары.По-любому надо договариваться и чем быстрее тем лучше причём для всех в мире и для планеты земля.
10:21:11 08-03-2024
Вот это они не дают расширился НАТО
10:44:58 08-03-2024
Ссыкотно видать...
11:18:37 08-03-2024
Щас ещё Белоруссия и КНДР вступят и всё, выполнили цели и задачи. Там точно вс по плану?