Швейцарское качество по доступной цене. В "Пятерочке" проходит акция на ножи Swiss Diamond

Собирайте наклейки и обменивайте их на качественные кухонные принадлежности

28 мая 2025, 15:14, ИА Амител erid: 2W5zFJDJTBE

Нож Swiss Diamond / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятерочка"

С 27 мая по 25 августа 2025 года в торговой сети "Пятерочка" проходит акция "Заострите внимание на качестве". Каждый может стать обладателем премиальных кухонных ножей по цене от 1 рубля, выполненных по швейцарским технологиям. Чтобы принять участие, достаточно совершать покупки в магазинах сети и накапливать специальные наклейки, а потом обменивать их на кухонные принадлежности.

Практичность и надежность на каждый день

Ножи бренда Swiss Diamond ("Свисс Даймонд") выполнены из прочной нержавеющей стали, устойчивой к износу и влаге. Благодаря цельнолитой конструкции без стыков и швов их легко мыть, они безопасны в использовании. Острые, сбалансированные лезвия справляются даже с твердыми продуктами, а эргономичные рукоятки уменьшают нагрузку на кисть во время готовки.

В акционной коллекции представлено пять моделей:

нож 9 см – для чистки и нарезки овощей;

универсальный нож 12,5 см – подходит для большинства кухонных задач;

разделочный нож 20 см – оптимален для подготовки мяса и отделения от кости;

шеф-нож 20 см – незаменим в сложных рецептах;

нож сантоку 18 см – подходит для быстрой и точной нарезки, шинковки и рубки.

Стильная коллекция легко впишется в любой интерьер и порадует как любителей домашней кухни, так и увлеченных кулинаров. Аксессуары созданы для того, чтобы вдохновлять и делать готовку приятнее.

Продукция Swiss Diamond / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятерочка"

Как получить ножи по специальной цене

Принять участие в акции "Заострите внимание на качестве" очень просто. Достаточно совершать покупки в магазинах "Пятерочка" с использованием карты лояльности "Х5 Клуб". За каждые 250 рублей, потраченные на покупки, начисляют одну электронную наклейку.

Дополнительные можно получить при покупке товаров, отмеченных специальным промоуказателем. Накопив 40 наклеек, покупатель получает скидку до 70% на ножи Swiss Diamond. А при наличии 80 наклеек продукция из коллекции обойдется всего в 1 рубль. Также изделия можно купить по полной цене: от 1990 до 2990 рублей в зависимости от модели.

Помимо ножей, в акции участвует универсальная миска Royce ("Ройс") с нескользящим дном и сменными лезвиями, которую можно приобрести за 1490 рублей.

Следить за количеством наклеек удобно в мобильном приложении "Пятерочка" или по чеку.

Банер акции предоставлен организаторами

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте nozhi.5ka.ru .

ООО "Агроторг"

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