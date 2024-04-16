Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса

Глава КНР считает, что государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды

16 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: pxhere.com

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы предотвратить выход кризиса на Украине из-под контроля и как можно скорее восстановить мир. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине.

По его словам, государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Кроме того, необходимо "остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь". Также стороны должны создать условия для восстановления мира.

"В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", – заключил Си Цзиньпин.

Напомним, что Шольц находится с визитом в Китае с 12 апреля. Его сопровождают три министра и представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz.