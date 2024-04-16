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Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса

Глава КНР считает, что государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды

16 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: pxhere.com
Китайский флаг / Фото: pxhere.com

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы предотвратить выход кризиса на Украине из-под контроля и как можно скорее восстановить мир. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине.

По его словам, государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Кроме того, необходимо "остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь". Также стороны должны создать условия для восстановления мира.

"В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", – заключил Си Цзиньпин.

Напомним, что Шольц находится с визитом в Китае с 12 апреля. Его сопровождают три министра и представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz.

Политика Китай

Комментарии 8

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Гость

18:18:17 16-04-2024

Ну если западные лидеры уговаривают Зеленского не бомбить нефтепроводы, газопроводы, транспортные развязки... т.к., это приводит к нарушению логистических связей... Короче, если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! © А Си дзиньпиня предлагает обеим странами встать на путь Социализма!... А правителями этих стран это надо!?

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Александр

19:36:31 16-04-2024

Китайцам от этого конфликта ни тепло ни холодно...

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Гость

20:52:13 16-04-2024

Александр (19:36:31 16-04-2024) Китайцам от этого конфликта ни тепло ни холодно...... им то как раз жарко и будет! если Россия оступится где-то, сожрут! и примутся за Китай!!! весь сыр-бор в мире в большей степени из-за того что америка прошляпила момент когда китай поднялся в экономическом плане!... они сейчас всё делают что бы дотянуться до китая! мы для них уже пройденный этап! по крайней мере они так думают... и реализуют свой план

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Гость

10:13:40 17-04-2024

Гость (20:52:13 16-04-2024) им то как раз жарко и будет! если Россия оступится где-то, с... пусть скорее примутся за китай. России сильное вооруженное гос-во по соседству не нужно.

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Гость

20:25:08 16-04-2024

Руководитель КНР понимает, что говорит, к сожалению, руководители некоторых стран не хотят даже слушать, не то, что понимать.

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Гость

20:46:14 16-04-2024

Мы везде свой нос суём, а у себя под носом или в своём глазу бревна не видим. Так Китаец сказал?

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Гость

21:46:23 16-04-2024

Умеет же китайский лидер сказать и при этом ничего не сказать )

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Гость

07:46:53 17-04-2024

Еще можно было добавить, что надо быть за все хорошее, против всего плохого. Делать добро, а не зло. Быть всем хорошими, а не плохими. Ну и так далее

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