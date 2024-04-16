Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
Глава КНР считает, что государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды
16 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы предотвратить выход кризиса на Украине из-под контроля и как можно скорее восстановить мир. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине.
По его словам, государства должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Кроме того, необходимо "остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь". Также стороны должны создать условия для восстановления мира.
"В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", – заключил Си Цзиньпин.
Напомним, что Шольц находится с визитом в Китае с 12 апреля. Его сопровождают три министра и представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz.
18:18:17 16-04-2024
Ну если западные лидеры уговаривают Зеленского не бомбить нефтепроводы, газопроводы, транспортные развязки... т.к., это приводит к нарушению логистических связей... Короче, если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! © А Си дзиньпиня предлагает обеим странами встать на путь Социализма!... А правителями этих стран это надо!?
19:36:31 16-04-2024
Китайцам от этого конфликта ни тепло ни холодно...
20:52:13 16-04-2024
Александр (19:36:31 16-04-2024) Китайцам от этого конфликта ни тепло ни холодно...... им то как раз жарко и будет! если Россия оступится где-то, сожрут! и примутся за Китай!!! весь сыр-бор в мире в большей степени из-за того что америка прошляпила момент когда китай поднялся в экономическом плане!... они сейчас всё делают что бы дотянуться до китая! мы для них уже пройденный этап! по крайней мере они так думают... и реализуют свой план
10:13:40 17-04-2024
Гость (20:52:13 16-04-2024) им то как раз жарко и будет! если Россия оступится где-то, с... пусть скорее примутся за китай. России сильное вооруженное гос-во по соседству не нужно.
20:25:08 16-04-2024
Руководитель КНР понимает, что говорит, к сожалению, руководители некоторых стран не хотят даже слушать, не то, что понимать.
20:46:14 16-04-2024
Мы везде свой нос суём, а у себя под носом или в своём глазу бревна не видим. Так Китаец сказал?
21:46:23 16-04-2024
Умеет же китайский лидер сказать и при этом ничего не сказать )
07:46:53 17-04-2024
Еще можно было добавить, что надо быть за все хорошее, против всего плохого. Делать добро, а не зло. Быть всем хорошими, а не плохими. Ну и так далее