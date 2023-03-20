Китайский лидер уверен, что его поездка в Россию будет плодотворной

20 марта 2023, 18:07, ИА Амител

Фото: ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Как сообщает РИА Новости, самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2.

У трапа выстроился почётный караул, а встретил китайского политика вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Военный оркестр сыграл на взлётно-посадочной полосе гимны двух стран.

Сам Си Цзиньпин заявил, что уверен в плодотворности своего визита в Россию. Он отметил, что Москва и Пекин – "добрые соседи и надёжные партнёры".

Напомним, что Си Цзиньпин будет находиться в России с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка китайского лидера после назначения на третий срок председателя КНР. В ходе визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, одной из основных тем обсуждения станет конфликт на Украине.