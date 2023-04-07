Си Цзиньпин: Затягивание конфликта на Украине нанесет ущерб всем сторонам
По мнению председателя КНР, единственный выход из ситуации — политические методы
07 апреля 2023, 23:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Лидер КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что затягивание кризиса на Украине грозит опасностью для всех сторон конфликта.
Как сообщает ТАСС, единственный выход из ситуации, по мнению председателя КНР, – политические методы. Причины украинского кризиса, считает Си, сложны.
"Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира", – высказался он.
Также китайский лидер предложил Макрону внести своё предложение по урегулированию конфликта на Украине. Си Цзиньпин пообещал, что поддержит его.
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