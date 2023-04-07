Си Цзиньпин: Затягивание конфликта на Украине нанесет ущерб всем сторонам

По мнению председателя КНР, единственный выход из ситуации — политические методы

07 апреля 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Лидер КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что затягивание кризиса на Украине грозит опасностью для всех сторон конфликта.

Как сообщает ТАСС, единственный выход из ситуации, по мнению председателя КНР, – политические методы. Причины украинского кризиса, считает Си, сложны.

"Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира", – высказался он.

Также китайский лидер предложил Макрону внести своё предложение по урегулированию конфликта на Украине. Си Цзиньпин пообещал, что поддержит его.