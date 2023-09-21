Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за день

В тройке лучших и Алтайский край

21 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8K5g6U

Ипотека / Фото: ru.freepik.com

Более 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 52 млрд рублей выдали по России Сбер и "ДомКлик" в течение 19 сентября 2023 года. Это стало абсолютным дневным рекордом.

В число регионов-рекордсменов вошли:

Новосибирская область, где выдано 349 жилищных кредитов. Красноярский край – там за день сибиряки взяли 245 ипотечных займов. Алтайский край с показателем более 140 выдач.

Все займы по размеру первоначального взноса и льготным программам выданы людям на прежних условиях, действующих до повышения ставки Центральным Банком России.

Более 77% ипотек в России выдано за 19 сентября по льготным программам. Наибольшей популярностью пользуется "Семейная ипотека" – 4,3 тысячи займов (38%) и ипотека с господдержкой – 3,7 тысячи (33%). Также повышенный спрос фиксируется на "Дальневосточную ипотеку" и "Ипотеку для IT".

Больше всего ипотек 19 сентября было выдано:

в Московской области (848);

Краснодарском крае (659);

Москве (628).

"Сбер, в том числе в Сибири, в стремительно меняющихся обстоятельствах старается сохранять удобные условия по востребованным населением продуктам. Мы понимаем, что, например, для молодых семей важно не упустить возможность успеть приобрести собственное жилье как гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне на более выгодных условиях ипотечных программ", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Дмитрий Солнцев.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Алексея Лейпи, с 20 сентября, выполняя постановление правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам.

"При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали все возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях", – добавил Алексей Лейпи.

ПАО "Сбербанк"

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