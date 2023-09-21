Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за день
В тройке лучших и Алтайский край
21 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8K5g6U
Более 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 52 млрд рублей выдали по России Сбер и "ДомКлик" в течение 19 сентября 2023 года. Это стало абсолютным дневным рекордом.
В число регионов-рекордсменов вошли:
- Новосибирская область, где выдано 349 жилищных кредитов.
- Красноярский край – там за день сибиряки взяли 245 ипотечных займов.
- Алтайский край с показателем более 140 выдач.
Все займы по размеру первоначального взноса и льготным программам выданы людям на прежних условиях, действующих до повышения ставки Центральным Банком России.
Более 77% ипотек в России выдано за 19 сентября по льготным программам. Наибольшей популярностью пользуется "Семейная ипотека" – 4,3 тысячи займов (38%) и ипотека с господдержкой – 3,7 тысячи (33%). Также повышенный спрос фиксируется на "Дальневосточную ипотеку" и "Ипотеку для IT".
Больше всего ипотек 19 сентября было выдано:
- в Московской области (848);
- Краснодарском крае (659);
- Москве (628).
"Сбер, в том числе в Сибири, в стремительно меняющихся обстоятельствах старается сохранять удобные условия по востребованным населением продуктам. Мы понимаем, что, например, для молодых семей важно не упустить возможность успеть приобрести собственное жилье как гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне на более выгодных условиях ипотечных программ", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Дмитрий Солнцев.
По словам директора дивизиона "ДомКлик" Алексея Лейпи, с 20 сентября, выполняя постановление правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам.
"При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали все возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях", – добавил Алексей Лейпи.
ПАО "Сбербанк"Реклама
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