Сибирская генерирующая компания объявила о наборе студентов на новую специальность
Она дает возможность освоить ключевую профессию на теплоэлектростанции – техник-теплотехник
19 июня 2024, 15:30, ИА Амител
Сибирская генерирующая компания объявляет набор студентов для обучения новой специальности в Барнауле. СГК активно развивает кадровый потенциал и встраивает в свою работу профориентацию молодежи. Благодаря этому появилась идея открыть специальность "Тепловые электрические станции". Рассказываем, где можно получить новую профессию и сколько для этого придется учиться.
Где нужно учиться на эту специальность?
Профессию можно получить в Технологическом колледже при АлтГТУ И.И. Ползунова.
По словам начальника отдела по подбору, оценке, развитию персонала Дирекции по персоналу АО "СГК-Алтай" Олеси Талайко, техникумы и колледжи в Алтайском крае таких специалистов до сегодняшнего дня не готовили, только вузы. И в 2023 году СГК договорились с АлтГТУ открыть на базе его колледжа новую образовательную программу.
Кем может работать человек, освоив эту специальность?
Такой специалист может работать машинистом-обходчиком котельного или турбинного оборудования, заниматься техническим обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией, наладкой и испытаниями оборудования ТЭС.
Можно ли после колледжа пойти учиться дальше по специальности?
Конечно. Выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузе и получить высшее образование – это уже следующий осознанный шаг в карьере энергетика.
К слову, СГК всегда поддерживает на старте молодых специалистов – новичков тепло принимают в коллектив, помогают адаптироваться, в компании предусмотрена компенсация аренды жилья в Барнауле и процентов по ипотеке. При желании можно найти себя и в общественной жизни организации.
Что нужно для поступления?
Для поступления в колледж не нужны результаты госэкзаменов. Достаточно среднего балла школьного аттестата за девять классов.
Когда стартует обучение и сколько оно продлится?
Обучение начнется с сентября 2024 года, его продолжительность – 3 года и 10 месяцев. Для студентов, чьи успехи в учебе будут оценивать на 4 и 5, предусмотрена стипендия.
Кто будет вести занятия?
Преподаватели АлтГТУ, а также квалифицированные специалисты СГК. Для студентов также запланирована производственная практика на предприятиях СГК.
Куда и когда можно подать документы?
Прием документов пройдет по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 46. Кампания стартует 20 июня и продлится до 15 августа 2024 года.
15:55:33 19-06-2024
Кончились сантехники, сварщики, огнеупорщики и кочегары...
16:02:06 19-06-2024
техник-теплотехник-теолог-тамада!
16:27:56 19-06-2024
а что ноете потом что зряплата меньше 200К?
идите учитесь и работайте потом в кошерных местах, лентяи!
16:50:42 19-06-2024
В политехе на строй факультете раньше готовили, а теперь все по закрывали, в Томском политехе готовят сейчас теплотехников.
16:53:44 19-06-2024
Раньше было не устроиться работать только по блату, сейчас берут всех подряд, так как условия работы стали хуже.
17:55:37 19-06-2024
гость (16:53:44 19-06-2024) Раньше было не устроиться работать только по блату, сейчас б... И ЗП нищебподская