Сибирская генерирующая компания объявила о наборе студентов на новую специальность

Она дает возможность освоить ключевую профессию на теплоэлектростанции – техник-теплотехник

19 июня 2024, 15:30, ИА Амител

Сибирская генерирующая компания / Фото предоставлено организацией

Сибирская генерирующая компания объявляет набор студентов для обучения новой специальности в Барнауле. СГК активно развивает кадровый потенциал и встраивает в свою работу профориентацию молодежи. Благодаря этому появилась идея открыть специальность "Тепловые электрические станции". Рассказываем, где можно получить новую профессию и сколько для этого придется учиться.

Где нужно учиться на эту специальность?

Профессию можно получить в Технологическом колледже при АлтГТУ И.И. Ползунова.

По словам начальника отдела по подбору, оценке, развитию персонала Дирекции по персоналу АО "СГК-Алтай" Олеси Талайко, техникумы и колледжи в Алтайском крае таких специалистов до сегодняшнего дня не готовили, только вузы. И в 2023 году СГК договорились с АлтГТУ открыть на базе его колледжа новую образовательную программу.

Кем может работать человек, освоив эту специальность?

Такой специалист может работать машинистом-обходчиком котельного или турбинного оборудования, заниматься техническим обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией, наладкой и испытаниями оборудования ТЭС.

Сибирская генерирующая компания / Фото предоставлено организацией

Можно ли после колледжа пойти учиться дальше по специальности?

Конечно. Выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузе и получить высшее образование – это уже следующий осознанный шаг в карьере энергетика.

К слову, СГК всегда поддерживает на старте молодых специалистов – новичков тепло принимают в коллектив, помогают адаптироваться, в компании предусмотрена компенсация аренды жилья в Барнауле и процентов по ипотеке. При желании можно найти себя и в общественной жизни организации.

Что нужно для поступления?

Для поступления в колледж не нужны результаты госэкзаменов. Достаточно среднего балла школьного аттестата за девять классов.

Когда стартует обучение и сколько оно продлится?

Обучение начнется с сентября 2024 года, его продолжительность – 3 года и 10 месяцев. Для студентов, чьи успехи в учебе будут оценивать на 4 и 5, предусмотрена стипендия.

Кто будет вести занятия?

Преподаватели АлтГТУ, а также квалифицированные специалисты СГК. Для студентов также запланирована производственная практика на предприятиях СГК.

Куда и когда можно подать документы?

Прием документов пройдет по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 46. Кампания стартует 20 июня и продлится до 15 августа 2024 года.