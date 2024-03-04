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Сибирская отшельница Лыкова объяснила, почему отказалась голосовать на выборах

Агафья Лыкова – представительница семьи староверов

04 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Агафья Лыкова / Фото: кадр из видео / YouTube-канал SERGAFAN TV
Агафья Лыкова / Фото: кадр из видео / YouTube-канал SERGAFAN TV

Отшельница Агафья Лыкова, проживающая в таежной части Хакасии, не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

Как объяснила Лыкова республиканскому избиркому, она не голосует из-за своих убеждений.

"У нее и паспорта-то нет", – добавили в избиркоме.

Напомним, Агафья Лыкова – представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года, единственная оставшаяся в живых.

голосование выборы Республика Хакасия
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 12

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Гость

15:48:12 04-03-2024

Какая нафиг отшельница? Наоборот очень медийная персона.

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Гость

15:57:26 04-03-2024

Респект и уважение старухе !

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Гость

15:58:30 04-03-2024

Эх, вот бы со всеми БОМЖами у нас так носились...

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Гость

16:18:13 04-03-2024

а где объяснение то от бабуленции?

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Гость

16:31:38 04-03-2024

....."У нее и паспорта-то нет", – добавили в избиркоме.... напоследок какашку повесили. ей выборы , что шло, что ехало. отняли у старухи отшельническую жизнь еще и тыкают

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Гость

16:41:46 04-03-2024

На одном из снимков она с телефоном. Ей и сотовую связь в тайгу провели?))

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Гость

16:46:28 04-03-2024

Гость (16:41:46 04-03-2024) На одном из снимков она с телефоном. Ей и сотовую связь в та... это спутниковый телефон. полюбасу Тулеев подогнал по староверски. а бабке пофиг, он ей столько подгонов засылал на вертушках...

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Гость

17:01:21 04-03-2024

это спутниковый телефон.----- еще лучше) офигенное отшельничество у бабки получилось😁 пусть по дэг голосует, не хочет она, видите ли)

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Элен без ребят

19:47:57 04-03-2024

Гость (17:01:21 04-03-2024) это спутниковый телефон.----- еще лучше) офигенное отшельнич... у нее паспорта нет

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Гость

19:18:12 04-03-2024

Если бы голосование в нас было 100 процентное, тогда можно бы было о ней рассуждать.

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гость

20:08:14 04-03-2024

Электорат свой имеет.

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Дмитрий

14:51:09 05-03-2024

Непонятно, чего всё носятся с этой Лыковой? Хочет жить отшельницей? Ну и пусть себе живёт. Только без снабжения, т.е. так как действительно живут отшельники без всякой связи с миром. А то это не отшельничество, а куророрт с гособеспечением. У нас скорую порой по часу надо ждать, а этой лжеотшельнице гоняют вертолёт по её желанию. Так пожить, любой согласится.

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