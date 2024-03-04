Сибирская отшельница Лыкова объяснила, почему отказалась голосовать на выборах
Агафья Лыкова – представительница семьи староверов
04 марта 2024, 15:40, ИА Амител
Агафья Лыкова / Фото: кадр из видео / YouTube-канал SERGAFAN TV
Отшельница Агафья Лыкова, проживающая в таежной части Хакасии, не будет принимать участие в голосовании на выборах президента России, сообщает РИА Новости.
Как объяснила Лыкова республиканскому избиркому, она не голосует из-за своих убеждений.
"У нее и паспорта-то нет", – добавили в избиркоме.
Напомним, Агафья Лыкова – представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года, единственная оставшаяся в живых.
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15:48:12 04-03-2024
Какая нафиг отшельница? Наоборот очень медийная персона.
15:57:26 04-03-2024
Респект и уважение старухе !
15:58:30 04-03-2024
Эх, вот бы со всеми БОМЖами у нас так носились...
16:18:13 04-03-2024
а где объяснение то от бабуленции?
16:31:38 04-03-2024
....."У нее и паспорта-то нет", – добавили в избиркоме.... напоследок какашку повесили. ей выборы , что шло, что ехало. отняли у старухи отшельническую жизнь еще и тыкают
16:41:46 04-03-2024
На одном из снимков она с телефоном. Ей и сотовую связь в тайгу провели?))
16:46:28 04-03-2024
Гость (16:41:46 04-03-2024) На одном из снимков она с телефоном. Ей и сотовую связь в та... это спутниковый телефон. полюбасу Тулеев подогнал по староверски. а бабке пофиг, он ей столько подгонов засылал на вертушках...
17:01:21 04-03-2024
это спутниковый телефон.----- еще лучше) офигенное отшельничество у бабки получилось😁 пусть по дэг голосует, не хочет она, видите ли)
19:47:57 04-03-2024
Гость (17:01:21 04-03-2024) это спутниковый телефон.----- еще лучше) офигенное отшельнич... у нее паспорта нет
19:18:12 04-03-2024
Если бы голосование в нас было 100 процентное, тогда можно бы было о ней рассуждать.
20:08:14 04-03-2024
Электорат свой имеет.
14:51:09 05-03-2024
Непонятно, чего всё носятся с этой Лыковой? Хочет жить отшельницей? Ну и пусть себе живёт. Только без снабжения, т.е. так как действительно живут отшельники без всякой связи с миром. А то это не отшельничество, а куророрт с гособеспечением. У нас скорую порой по часу надо ждать, а этой лжеотшельнице гоняют вертолёт по её желанию. Так пожить, любой согласится.