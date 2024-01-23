"Сибирская строительная неделя": в Новосибирске пройдет международная выставка

На мероприятии обсудят актуальные технологии в строительной сфере и новации

23 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KGnfg

Выставка / Фото: архив ООО "Центр Экспо"

С 13 по 16 февраля 2024 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" состоится международная выставка "Сибирская строительная неделя". Это одна из самых крупных на востоке России профессиональных площадок для собственников, топ-менеджеров и специалистов строительных компаний Урала, Сибири, Дальнего Востока и производителей из России, Китая, Индии, Ирана, Беларуси и Средней Азии. Рассказываем, что там будет интересного и как стать участником мероприятия.

На "Сибирской строительной неделе" представят материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и технику для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства. Также состоится форум "Стратегии ускорения темпов строительства".

Ключевые сессии:

расширенное заседание Правления Российского союза строителей;

пленарное заседание "Цифровая вертикаль строительной отрасли. Первые итоги и опыт перехода на цифру в регионах. Перспективы создания цифрового двойника страны";

открытое выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ.

А также заседания по вопросам кадровой политики, малоэтажного строительства, ценообразования и др.

Международная выставка "Сибирская строительная неделя" / Фото: ООО "Центр Экспо"

В павильонах выставки состоятся:

KreaCollab* – бизнес-конференция дизайнеров: презентации, проектные и технические решения в профессиональной среде, мастер-классы;

Форум мастеров – мастер-классы и презентации новинок в сфере отделочных и ремонтных работ с участием популярных блогеров. Фишка – конкурсы среди отделочников, электромонтажников, и сборщиков мебели;

Лекторий – презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживание профессиональных и торговых контактов, обмен идеями, опытом.

Генеральный тематический партнер выставки – компания "Русский Свет" – ведущий дистрибьютор электротехнического оборудования представит на выставке свою продукцию и партнеров в разделах "Электрика", "Энергетика", "Энергоснабжение", "Освещение".

Специальный партнер – федеральная девелоперская Группа "Эталон". Реализует в Новосибирской области жилой проект "Счастье в Кольцово".

Организаторы форума: правительство Новосибирской области, Российский союз строителей, Национальное объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.

Поддержка: Минстрой России, комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, РосКапСтрой, Ассоциация экспертиз России, Московский государственный строительный университет.

Для посещения выставки пройдите регистрацию на sbweek.ru*.

ООО "Центр Экспо"

8 (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

sbweek.ru

*KreaCollab ("КреаКоллаб"); sbweek.ru ("эсбиуик.ру").

Возрастное ограничение 18+

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