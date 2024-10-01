Сибирские молодожены, чудом выжившие в страшной аварии по вине шафера, судятся с ним

Мужчина сначала помогал друзьям, однако после пропал

01 октября 2024, 09:53, ИА Амител

Молодожены в день свадьбы и спустя два года после аварии / Фото: "КП-Новосибирск"

Молодожены из Новосибирска Оксана и Дмитрий чудом выжили в ДТП по пути на свою свадьбу. Жених впал в кому, а невеста получила переломы позвонков. Виновником оказался друг детства жениха и шафер. После аварии он перевел супругам 100 тысяч и пропал, суд пожалел шафера и назначил ограничение свободы и компенсацию, пишет "КП-Новосибирск". Однако обвиняемый обжаловал приговор.

Авария произошла в августе 2022 года. 19-летняя Оксана и 25-летний Дмитрий ехали из местного ЗАГСа на банкет в Верх-Ирмень, за рулем Datsun on-Do был друг детства Дмитрия – Сергей, рядом сидела девушка Сергея. Молодожены сидели сзади с подругой невесты, вся компания из пяти человек была трезвой.

В один момент муж с другом остановились возле трассы на перекур, а после сели в машину. Сергей стал выезжать и, по словам Оксаны, не уступил дорогу автомобилю.

"Удар пришелся в пассажирскую дверь с мужем. Дальше я плохо помню – было много людей, подъехали наши свидетели, люди останавливались, чтобы помочь. Кто-то вызвал скорую, и нас увезли в больницу", – добавила она.

В ГАИ установили вину шафера и возбудили уголовное дело. Сам мужчина легко отделался и лишь рассек лоб. Сначала он извинялся, переводил деньги на лечение, а его отец возил пострадавших на обследования. Однако после друг жениха перестал выходить на связь.

"Если бы он сразу старался загладить вину за свой поступок, хотя бы по-человечески звонил и спрашивал о здоровье, мы могли бы решить дело миром. На лечение было потрачено более 200 тысяч рублей", – рассказала Оксана.

Через год после ДТП уголовное дело передали следователям, которые довели его до конца. В 2024 году шаферу назначили полтора года ограничения свободы, но не лишили прав. Мужчина обжаловал решение суда.

"В зале суда Сергей возместил нам дополнительно по 150 тысяч каждому, суд постановил выплатить еще 600 тысяч рублей на двоих. Бывший друг отказался компенсировать эти деньги, якобы сумма неподъемная. Он подал апелляцию, которую будет рассматривать Новосибирский областной суд. Мы не будем настаивать на более строгом наказании или большем размере компенсации, но пусть выплачивает сумму по решению суда", – сказала пострадавшая.

Молодожены после произошедшего решили не праздновать свадьбу, а венчаться. Сейчас пара ждет ребенка.