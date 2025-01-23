Сибирские регионы активно пользуются льготными кредитами на образование от Сбербанка

Ставка по программе с господдержкой составляет 3%

23 января 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHyj5np

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году Сбербанк активно поддерживал сибиряков в получении высшего образования, выдав более восьми тысяч кредитных договоров с господдержкой. Общая сумма льготных кредитов, открывших доступ к знаниям для жителей региона, составила около 1,5 млрд рублей. Показатель свидетельствует о росте интереса к программе на 26% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по росту объема льготного кредитования стали Тыва и Хакасия, где показатель увеличился на 47% и 40% соответственно. Красноярский край продемонстрировал рост на треть, а Новосибирская область и Алтайский край – на четверть и более. В Омской и Томской областях спрос вырос на 13 и 15% соответственно. Кемеровская область также отметила рост, превышающий 8%.

"Кредит на образование с государственной поддержкой в Сбере – гибкий финансовый инструмент, чтобы получить высшее или средне-профессиональное образование, обрести базовую профессию, необходимые навыки для успешного выхода на рынок труда. Его легко можно адаптировать к своей жизненной ситуации: например, в случае академического отпуска или перехода на бюджет, или поступление в магистратуру", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Интересно, что более 80% тех, кто получает образовательные кредиты, – это молодые люди до 25 лет. Программа также популярна среди жителей Сибири более старшего возраста. Например, в Омской области около 18% участников старше 30 лет, в Кемеровской области – 16%, в Томской области – 13%.

Процесс получения кредита прост: после оформления займа с государственной поддержкой банк переводит средства на счет клиента, а затем – на счет учебного заведения. Деньги нельзя снимать и использовать для личных целей. Общая процентная ставка по договору – 22,38%, из которых 19,38 % компенсирует государство. Поэтому ставка для заемщика становится всего 3% годовых. Согласно условиям, во время обучения и в течение девяти месяцев после выпуска можно выплачивать только проценты по кредиту, а основной долг погашается в срок до 15 лет.

Узнать подробнее и подать заявку можно на официальном сайте Сбербанка.

Напомним, Сбербанк в прошлом году также помог сибирякам открыть новый бизнес. С помощью сервиса банка услугой воспользовались свыше 15 тыс. компаний. За год количество регистраций новых юрлиц по упрощенной схеме увеличилось почти на четверть. Чаще всего предприниматели занимались розничной торговлей. В числе популярных бизнесов оказались также общепит, реклама и сфера услуг.

ПАО Сбербанк

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