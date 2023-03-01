Сибирские стрелки сразились за "Славу России"

Соревнования прошли в барнаульском клубе "Магнум"

01 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Соревнования в стрелковом клубе "Магнум" / Фото: "Магнум"

В барнаульском стрелковом клубе "Магнум" 25 и 26 февраля 2023 года прошли соревнования "Слава России", приуроченные ко Дню защитника Отечества. Участие в них приняли спортсмены из Сибири: Барнаула, Новосибирска, Камня-на-Оби, Томска, Кемерово, а также Геленджика.

Они соревновались в двух направлениях: спортинг-дуплетной стрельбе и спортинг-компакт.

























Соревнования в стрелковом клубе "Магнум" / Фото: "Магнум"

Результаты личного первенства по спортинг-дуплетной стрельбе:

Группа А: 1 место – Константин Гальцов (Барнаул)

2 место – Андрей Ворошилов (Барнаул)

3 место – Александр Чернышов (Новосибирск)

Группа В: 1 место – Алексей Белых (Новосибирск)

2 место – Дмитрий Фёдоров (Кемерово)

3 место – Александр Ноздрин (Новосибирск)

Группа С: 1 место – Евгений Дерябин (Камень-на-Оби)

2 место – Олег Шишканов (Барнаул)

3 место – Анатолий Пирожков (Камень-на-Оби)

Результаты личного первенства по спортинг-компакт:

Группа А: 1 место – Константин Гальцов (Барнаул)

2 место – Андрей Ксенофонтов (Барнаул)

3 место – Илья Пузырников (Геленджик)

Группа В: 1 место – Вячеслав Колодинов (Барнаул)

2 место – Сергей Гусев (Томск)

3 место – Дмитрий Фёдоров (Кемерово)

Группа С: 1 место – Евгений Дерябин (Камень-на-Оби)

2 место – Максим Волков (Барнаул)

3 место – Анатолий Пирожков (Камень-на-Оби)

Кстати, в соревнованиях могут принимать участие не только профессионалы, но и новички, ветераны, любители и охотники. Они входят в группу С.

















Стрелковый клуб "Магнум" / Фото: "Магнум "

Напомним, что современный стрелковый клуб "Магнум" открыли летом 2017 года. Здесь проходят всероссийские этапы по стрелковым видам спорта с присвоением званий и разрядов. Для проведения таких мероприятий в клубе есть всё необходимое: тир для практической стрельбы, площадки для стендовой стрельбы, закрытый тир для стрельбы на 200 метров. В арсенале насчитывается более 30 видов оружия. В клубе напоминают, что всем желающим пострелять нужно иметь справку от нарколога по форме 003-о/у и справку от психолога, обе можно получить в Диагностическом центре Алтайского края. При наличии разрешения (РОХа) дополнительных справок не требуется.

А ещё на территории клуба развитая инфраструктура для отдыха: зимняя и летняя гостиницы, бильярд, настольный теннис, беседки с мангалами. Здесь можно интересно провести время с семьёй, друзьями и целой компанией вплоть до корпоративных мероприятий.

Спортивный клуб "Магнум"​ (ООО "СК "Магнум")

Алтайский край, Павловский район, посёлок Комсомольский.

Как проехать и по каким дням работает клуб, смотрите на сайте.

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