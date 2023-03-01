Сибирские стрелки сразились за "Славу России"
Соревнования прошли в барнаульском клубе "Магнум"
01 марта 2023, 10:15, ИА Амител
В барнаульском стрелковом клубе "Магнум" 25 и 26 февраля 2023 года прошли соревнования "Слава России", приуроченные ко Дню защитника Отечества. Участие в них приняли спортсмены из Сибири: Барнаула, Новосибирска, Камня-на-Оби, Томска, Кемерово, а также Геленджика.
Они соревновались в двух направлениях: спортинг-дуплетной стрельбе и спортинг-компакт.
Результаты личного первенства по спортинг-дуплетной стрельбе:
Группа А: 1 место – Константин Гальцов (Барнаул)
2 место – Андрей Ворошилов (Барнаул)
3 место – Александр Чернышов (Новосибирск)
Группа В: 1 место – Алексей Белых (Новосибирск)
2 место – Дмитрий Фёдоров (Кемерово)
3 место – Александр Ноздрин (Новосибирск)
Группа С: 1 место – Евгений Дерябин (Камень-на-Оби)
2 место – Олег Шишканов (Барнаул)
3 место – Анатолий Пирожков (Камень-на-Оби)
Результаты личного первенства по спортинг-компакт:
Группа А: 1 место – Константин Гальцов (Барнаул)
2 место – Андрей Ксенофонтов (Барнаул)
3 место – Илья Пузырников (Геленджик)
Группа В: 1 место – Вячеслав Колодинов (Барнаул)
2 место – Сергей Гусев (Томск)
3 место – Дмитрий Фёдоров (Кемерово)
Группа С: 1 место – Евгений Дерябин (Камень-на-Оби)
2 место – Максим Волков (Барнаул)
3 место – Анатолий Пирожков (Камень-на-Оби)
Кстати, в соревнованиях могут принимать участие не только профессионалы, но и новички, ветераны, любители и охотники. Они входят в группу С.
Напомним, что современный стрелковый клуб "Магнум" открыли летом 2017 года. Здесь проходят всероссийские этапы по стрелковым видам спорта с присвоением званий и разрядов. Для проведения таких мероприятий в клубе есть всё необходимое: тир для практической стрельбы, площадки для стендовой стрельбы, закрытый тир для стрельбы на 200 метров. В арсенале насчитывается более 30 видов оружия. В клубе напоминают, что всем желающим пострелять нужно иметь справку от нарколога по форме 003-о/у и справку от психолога, обе можно получить в Диагностическом центре Алтайского края. При наличии разрешения (РОХа) дополнительных справок не требуется.
А ещё на территории клуба развитая инфраструктура для отдыха: зимняя и летняя гостиницы, бильярд, настольный теннис, беседки с мангалами. Здесь можно интересно провести время с семьёй, друзьями и целой компанией вплоть до корпоративных мероприятий.
Спортивный клуб "Магнум" (ООО "СК "Магнум")
Алтайский край, Павловский район, посёлок Комсомольский.
Как проехать и по каким дням работает клуб, смотрите на сайте.
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