Сибирский чиновник заявил, что брал взятки ради больной раком жены

В суде мужчина предоставил чеки – действительно оплачивал жене лечение

13 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирской области бывший замминистра регионального ЖКХ Владимир Нормайкин, задержанный при получении 2 млн рублей (почти его годовой доход), рассказал "КП-Новосибирск", почему решился на такой шаг.

Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Сейчас дело в суде, мужчина признал свою вину и раскаялся.

Изданию мужчина объяснил, что деньги потребовались на лечение супруги, у которой диагностировали онкологическое заболевание.

"Диагноз поставили поздно, начались осложнения. Болезнь стала распространяться внутри. Дальше – дорогие лекарства, обследования в коммерческих центрах", – отметил он.

По его словам, даже он, заместитель регионального министра, не мог добиться лечения жены за бюджетный счет. Вернее, операцию за счет бюджета все-таки сделали, но необходимо было дальнейшее лечение, а везде нужно платить.

Изданию он рассказал, что пытался занять деньги или продать имущество, но не получалось приблизиться к необходимой сумме. Например, за автомобиль, мотоцикл и лодку можно было получить примерно 670 тысяч рублей.

"Боялся потерять любимого человека, с которым прожил 27 лет. А потом я на горло себе просто наступил. Мне спасать надо было человека. Сказал знакомому предпринимателю: "У меня проблема, если сможешь – помоги", – пояснил бывший замминистра.

Примечательно, что в суде мужчина предоставил чеки – действительно оплачивал жене лечение.

Он также указал, что подрядчик, которому он покровительствовал на конкурсе по строительству водозаборных скважин и станции водоподготовки, как положено выполнил свою работу и все построенные станции работают.