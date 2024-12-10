Сибирский дилер тракторов Lovol признан лучшим в России
Компания "LovolСибирь" также вошла в топ-5 мировых лидеров
10 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6nH1
30 ноября 2024 года компания "LovolСибирь" получила престижную награду, став лидером среди дилеров техники Lovol* в России и заняв пятерку лучших в мире. Награждение прошло в китайском городе Вэйфан на международной конференции, где собрались представители более 80 стран.
Главные темы мероприятия – развитие рынка, обновление продукции и планы на будущее. Дилеры делились опытом и обсуждали стратегию работы.
Участники также посетили Weichai* Lovol – первый в Китае экологически чистый завод по производству высокопроизводительных тракторов, где сочетают умные технологии и автоматизацию. Также в программе мероприятия было выступление с тракторами, полеты дронов и тест-драйв техники.
Успех на международной арене подтвердил, что "LovolСибирь" движется в правильном направлении. Команда предприятия доказала надежность и эффективность, укрепив лидерские позиции на российском рынке.
Официальный дилер техники Lovol в России
Тел.: 8-800-700-11-35
eat-sibir@yandex.ru
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*Lovol ("Ловол"); Weichai ("Вейчай")
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