Сибирский школьник поднялся на Эльбрус

Всю дорогу мальчик нес на себе 30 килограммов снаряжения

10 сентября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

10-летний школьник из Новосибирской области покорил Эльбрус. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Отмечается, что всю дорогу юный турист нес на себе 30 килограммов снаряжения, как и все взрослые. Мальчик увидел сюжет о горах и захотел подняться, родители долго искали турфирму, которая возьмет такого маленького альпиниста. Отказали все, кроме одной, ее директор сам поднялся на Эльбрус, когда ему было десять лет.

В итоге высота 5642 метров была взята. Школьник из Новосибирской области – первый за несколько лет, кто поднялся на Эльбрус в таком малом возрасте.