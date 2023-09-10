Сибирский школьник поднялся на Эльбрус
Всю дорогу мальчик нес на себе 30 килограммов снаряжения
10 сентября 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
10-летний школьник из Новосибирской области покорил Эльбрус. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Отмечается, что всю дорогу юный турист нес на себе 30 килограммов снаряжения, как и все взрослые. Мальчик увидел сюжет о горах и захотел подняться, родители долго искали турфирму, которая возьмет такого маленького альпиниста. Отказали все, кроме одной, ее директор сам поднялся на Эльбрус, когда ему было десять лет.
В итоге высота 5642 метров была взята. Школьник из Новосибирской области – первый за несколько лет, кто поднялся на Эльбрус в таком малом возрасте.
14:39:19 10-09-2023
Вес снаряжения сбросте.
08:31:36 11-09-2023
Средний вес ребенка в 10 лет 29-31 кг. Сами подумайте, возможно ли такое?
12:42:19 11-09-2023
Ни Эльбрус не ходят с таким снаряжением. Гид понимает, что отморозь малец хоть палец и посадят потом тебя потом в кутузку как жырафу. Вранье как и все вокруг последнее время
17:24:09 11-09-2023
В этом году ходил 8-летний мальчик, и вес рюкзака при подъёме на Эльбрус не 30 кг, а куда легче, тем более в день восхождения на саму вершину.
18:59:21 11-09-2023
Все для хайпа и галочки) в статье не написано про балконы с кислородом, с которыми мальчик и родители взошли на вершину (видела фото, они все с кислородными масками), а это очень и очень упрощает само восхождение, т. к. организм не испытывает недостаток кислорода. Поэтому мальчику позволили взойти, без кислорода, все могло бы закончиться плохо для молодого организма, ни одна фирма такую ответственность на себя не возьмёт. Про рюкзак явно нагнали. Не мог он тащить 30 кг. (сама столько несла, знаю, какого это) максимум, что он нес в рюкзаке на восхождении это баллон с кислородом, термос, перекус, все снаряжение надевают на себя. Так, что не испытали, они того, что испытывает взойдя на эльбрус.