Сибирского губернатора попросили не ссылаться на ковидные меры при отказе в митингах

В апреле депутат горсовета Красноярска предложил снять ограничения на проведение публичных мероприятий на фоне завершения пандемии COVID-19. Роспотребнадзор дал такой совет главе региона, но тот пока не ответил

25 мая 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Красноярский Роспотребнадзор предложил врио губернатора края Михаилу Котюкову снять COVID-ограничения на проведение публичных мероприятий, включая шествия, митинги и пикеты. Об этом сообщает НГС24.

Как рассказал депутат городского совета Красноярска Игорь Сорокин, ответ об этом он получил от краевой прокуратуры. В апреле депутат предлагал краевому ведомству снять ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе акций протеста, после того как ВОЗ объявила о завершении пандемии коронавируса.

В ответе прокуратуры говорится, что после письма прокуратуры Роспотребнадзор предложил 11 мая Котюкову снять коронавирусные ограничения на проведение публичных мероприятий. Вместе с тем ответ губернатора на инициативу надзорного органа пока неизвестен. На момент публикации в пресс-службе врио губернатора затруднились предоставить ответ.