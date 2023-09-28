Сибирячка, от имени которой ребенка выставили на продажу, заявила о взломе
Год назад аналогичная ситуация уже возникала в Омске
28 сентября 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мама мальчика, которого выставили на продажу в Новосибирске, заявила о том, что ее взломали. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам знакомых, после случившегося женщина находится на грани нервного срыва.
Отмечается, что год назад аналогичное объявление размещали в Омске. Тогда и сейчас публикации удалили, после того как ими заинтересовались следователи.
Омичка, от имени которой продавали ребенка, также заявляла о взломе.
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